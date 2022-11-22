Тегеран обвинили в нарушении обязательств по ядерной сделке

Франция, Великобритания и Германия обвинили Тегеран в нарушении обязательств по ядерной сделке после сообщений о том, что Иран приступил к обогащению урана до 60% на подземном объекте Фордо.

В совместном заявлении три европейские страны заметили, что риски, которые создаёт Иран, не имеют "гражданского оправдания". Париж, Берлин и Лондон пообещали провести консультации с международными партнёрами о том, как справиться с иранской ядерной эскалацией.

О том, что Тегеран начал обогащение урана до 60%, сообщило иранское информационное агентство IRNA. По данным СМИ, Иран пошёл на такой шаг из-за принятой Международным агентством по атомной энергии резолюции с осуждением ядерной программы иранских властей.

Ядерная сделка была подписана в 2015 году. В ней, помимо Ирана, участвовали Россия, США, Великобритания, Германия, Китай и Франция. Соглашение предусматривало ограничение ядерной программы Ирана взамен на снятие с Тегерана международных санкций.

В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп вышел из сделки и возобновил односторонние санкции в отношении Ирана. Это вызвало критику со стороны остальных участников соглашения. Тегеран в ответ объявил о поэтапном сокращении своих обязательств и вновь приступил к ядерным разработкам.

Нынешний президент США Джо Байден не раз обещал вернуться в соглашение. Для этого ему необходимо отменить санкции. Вашингтон готов пойти на это, но США хотят, чтобы сначала Иран отказался от разработок. В свою очередь Тегеран хочет, чтобы сначала сняли ограничения. В конце прошлого года США и Иран начали непрямые переговоры о возможном возвращении к ядерной сделке.

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