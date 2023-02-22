Пропавший в сибирской колонии заключённый погиб в Украине

В одном из гробов с погибшими в Украине россиянами, доставленных в аэропорт Новосибирска, находится тело 39-летнего заключённого Геннадия Гербольда из Бурятии, пропавшего в ноябре прошлого года из местной колонии №8. С его родственниками связались "представители ЧВК", которые завили, что он погиб около двух недель назад. Информацию подтвердили журналисты Сибирь.Реалии и Радио Свобода.

Сестра погибшего заключённого сообщила, что узнала о том, что он завербован в "ЧВК Вагнера" и находится в Украине только в декабре. "27 ноября мы с ним говорили, он уверял, что ни за что не поедет в Украину. 28-го он пропадает и я узнаю о "его убытии". Конечно, я подозреваю, что его силой увезли на войну", - сообщила Гербольд.

Родственники погибшего в разговоре с журналистом Радио Свобода заявили, что гроб с телом был доставлен в аэропорт ещё две недели назад, однако его до сих пор не отправили в Бурятию. Они также сообщили, что Гербольд отбывал наказание по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. До этого он был судим по статье о незаконной рубке лесных насаждений.

Ранее Сибирь.Реалии сообщил о том, что в аэропорт Толмачево в Новосибирске доставили несколько десятков гробов с телами погибших в Украине. В распоряжении журналистов оказалась видеозапись, сделанная очевидцем, на которой видны свыше ста деревянных ящиков, сложённых в отдельном помещении. К подавляющему большинству прикреплены свидетельства о смерти. Сибирь.Реалии удалось подтвердить личности нескольких погибших, все они были завербованы "ЧВК Вагнера".

Администрация Толмачево отрицает, что на кадрах одно из помещений аэропорта. "Это недостоверная информация. Помещение, которое транслируется на данном видео не принадлежит и не находится на территории аэропорта Толмачево", - сказал представитель аэропорта изданию "Подъём".