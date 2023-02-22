Пропавший в сибирской колонии заключённый погиб в Украине

В одном из гробов с погибшими в Украине россиянами, доставленных в аэропорт Новосибирска, находится тело 39-летнего заключённого Геннадия Гербольда из Бурятии, пропавшего в ноябре прошлого года из местной колонии №8. С его родственниками связались "представители ЧВК", которые завили, что он погиб около двух недель назад. Информацию подтвердили журналисты Сибирь.Реалии и Радио Свобода.
Сестра погибшего заключённого сообщила, что узнала о том, что он завербован в "ЧВК Вагнера" и находится в Украине только в декабре. "27 ноября мы с ним говорили, он уверял, что ни за что не поедет в Украину. 28-го он пропадает и я узнаю о "его убытии". Конечно, я подозреваю, что его силой увезли на войну", - сообщила Гербольд.
Родственники погибшего в разговоре с журналистом Радио Свобода заявили, что гроб с телом был доставлен в аэропорт ещё две недели назад, однако его до сих пор не отправили в Бурятию. Они также сообщили, что Гербольд отбывал наказание по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. До этого он был судим по статье о незаконной рубке лесных насаждений.
Ранее Сибирь.Реалии сообщил о том, что в аэропорт Толмачево в Новосибирске доставили несколько десятков гробов с телами погибших в Украине. В распоряжении журналистов оказалась видеозапись, сделанная очевидцем, на которой видны свыше ста деревянных ящиков, сложённых в отдельном помещении. К подавляющему большинству прикреплены свидетельства о смерти. Сибирь.Реалии удалось подтвердить личности нескольких погибших, все они были завербованы "ЧВК Вагнера".
Администрация Толмачево отрицает, что на кадрах одно из помещений аэропорта. "Это недостоверная информация. Помещение, которое транслируется на данном видео не принадлежит и не находится на территории аэропорта Толмачево", - сказал представитель аэропорта изданию "Подъём".
- 12 февраля Би-би-си и издание "Медиазона" опубликовали данные о количестве потерь российской армии с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. По подсчётам журналистов, основанным на открытых источниках, погибли более 14 тысяч военных, включая наёмников. Речь идёт только о подтверждённых случаях гибели - реальное количество потерь может быть значительно выше. Журналисты отметили, что с момента публикации предыдущей сводки, 27 января, в список погибших добавились 1555 имён, и это самый большой прирост за всё время войны.
- Минобороны России не раскрывает данные о потерях личного состава и не комментирует цифры, которые озвучивают журналисты.
- "ЧВК Вагнера" – неофициальное российское вооружённое подразделение, которое не относится к Минобороны России или другим государственным структурам. Бойцы "ЧВК Вагнера" участвуют в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Наёмников подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
- О том, что создатель ЧВК Евгений Пригожин объезжает российские колонии, предлагая заключённым отправиться на войну в составе "ЧВК Вагнера", первые сообщения появились летом прошлого года. Точных данных о том, сколько заключённых завербовано, нет, однако, по утверждениям правозащитников и источников различных СМИ, речь может идти о десятках тысяч человек.
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