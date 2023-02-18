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Белый дом оценил потери "ЧВК Вагнера" в Украине в 30 тысяч человек

Основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин на похоронах наемника, 24 декабря 2022 года

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину более 30 тысяч наемников "ЧВК Вагнера" погибли или получили ранения. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Всего, по оценкам Белого дома, погибли 9 тысяч наемников, при этом около половины из них погибли с середины декабря прошлого года. Как утверждает Кирби, около 90 процентов убитых в декабре – наемники, завербованные в российских колониях.

"Они относятся к своим новобранцам, в основном осужденным, как к пушечному мясу, буквально бросая их мясорубку, не задумываясь", – заявил Кирби.

Ранее Русская служба Би-би-си сообщила, что за две недели февраля количество погибших на войне в Украине россиян выросло в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем. К 17 февраля 2023 года журналистам удалось подтвердить гибель 14 709 человек. Основная доля потерь приходится на добровольцев, наемников "ЧВК Вагнера" (включая заключенных) и мобилизованных.

  • "ЧВК Вагнера" – неофициальное российское вооружённое подразделение, которое не относится к Минобороны России или другим государственным структурам. Бойцы "ЧВК Вагнера" участвуют в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Наёмников подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.

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