На пути к "военным рельсам". Зачем Путин объявлял общий сбор

Владимир Путин 15 июля вернул в Москву распущенных 6 июля на каникулы депутатов Государственной думы. Да еще и провел в закрытом режиме совещание с Советом безопасности. От этого дня многие ждали каких-то судьбоносных решений и заявлений. Однако ни после экстренного заседания нижней палаты парламента, ни даже после совещания Совбеза так и не стало понятно, чем именно была вызвана вся эта суматоха.

Депутаты большую часть времени провели, утверждая заранее анонсированные перестановки в правительстве. Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова повысили до вице-премьера. Для этого Путин заранее подписал указ о том, что теперь у главы правительства будет 11 заместителей вместо 10. Помимо простого повышения по службе Мантуров получил под свое начало еще и "оборонку".

Раньше ее курировал в ранге вице-премьера Юрий Борисов, а до него – возглавлявший до минувшей пятницы госкорпорацию "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Борисова в очередной раз передвинули на место Рогозина, а любителю пикировок в твиттере с Илоном Маском обещали в кратчайшие сроки найти новую работу.

По многочисленным слухам – в оккупационной администрации на территории Украины. При этом, поскольку после увольнения Борисова и назначения Мантурова количество вице-премьеров фактически не изменилось, Путин подписал еще один указ, теперь уже сократив количество заместителей Михаила Мишустина до 10.

Что же до совещания с членами Совета безопасности – на сайте Кремля о его результатах сказано крайне лаконично. Обсудили "текущую ситуацию в регионах". Рассказали о ней директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев. Из всего этого можно сделать вывод, что либо в Кремле готовили какую-то очередную грандиозную пакость, но в последний момент передумали, либо обсуждавшиеся в Госдуме и на Совбезе вопросы действительно могут иметь далеко идущие последствия. И хотя последняя версия вовсе не исключает первую, имеет смысл сосредоточиться на том, что уже произошло.

Помимо указов о количестве вице-премьеров Путин подписал еще и принятый Госдумой в рекордные сроки закон о "специальных мерах" в экономике для обеспечения "контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации". Этот документ дает правительству широкие полномочия по переводу любых предприятий, а то и отраслей на мобилизационные рельсы.

Война затянулась, но останавливаться Путин пока не собирается

Отныне любая компания, вне зависимости от формы собственности, не может отказываться от заключения государственных контрактов на поставку товаров или услуг. Более того, Минобороны, ФСБ, МЧС и Росгвардия могут менять условия контрактов уже после того, как они были заключены. Для того чтобы обеспечивать армию и силовые структуры всем необходимым, предприятия должны будут в случае надобности организовать работу во внеурочное время (по ночам, в выходные и праздничные дни), а также лишать сотрудников ежегодных оплачиваемых отпусков. Наконец, закон предусматривает возможность использования мобилизационных мощностей и материальных ценностей из государственных резервов.

Зачем все это понадобилось, вполне понятно. Война затянулась, но останавливаться Путин пока не собирается. Военная техника выходит из строя гораздо быстрее, чем экономика мирного времени способна ее восполнять. Да и не только военная техника нужна на фронте. Воюющую армию надо снабжать боеприпасами и горючим, кормить, одевать, лечить раненых, вывозить и хоронить погибших.

Подписанный Путиным закон позволяет заставить работать на войну практически всю российскую промышленность, за исключением разве что производства детских игрушек. Понятно, что в первую очередь под "мобилизацию" попадут машиностроение – авиационные, автомобильные, тракторные заводы, металлурги и нефтепереработчики. Но и сугубо мирные легкая промышленность или фармацевтическая ни от чего не застрахованы.

Ставка все-таки сделана на импортозамещение

Во главе всей этой военно-производственной машины будет стоять новоиспеченный вице-премьер Денис Мантуров. Чем обусловлен именно этот выбор, кроме близости к главе "Ростеха" Сергею Чемезову, объяснить сложно. Мантуров бессменно возглавляет Министерство промышленности и торговли уже десять лет и никаких фантастических прорывов на этом поприще не добился. Может, конечно, развернуться ему не дали засевшие в экономическом блоке "системные либералы" со своими рыночными "глупостями".

С ними Мантуров депутатам обещал покончить. В ходе предшествующего утверждению выступления в Госдуме новый промышленный вице-премьер так прямо и заявил: Россия должна перейти "от абсолютно рыночной промышленной политики" к "политике обеспечения технологического суверенитета". То есть ставка все-таки сделана на импортозамещение. Что и неудивительно, особенно после неожиданного обострения отношений с ближайшим после Белоруссии союзником – Казахстаном.

Готовность администрации Токаева начать соблюдать международные санкции и перекрыть России один из главных путей ввоза в страну так называемого "параллельного импорта", видимо, окончательно убедила Путина, что надеяться можно только на себя. С рынком тоже все понятно. Не может себе страна позволить тратить бесценные ресурсы на "лишнее" производство. К чему строить пять автомобильных заводов, когда достаточно одного. Лишь бы автомобили выпускал хорошие. Какие хорошие – решат в министерстве. Их и скопируют. И так со всем.

Для ее успешного воплощения не хватает сущего пустяка – миллиарда китайцев

Фактически это означает кардинальный пересмотр экономической стратегии. Вместо технологических прорывов в новых неизведанных областях за счет накопленных резервов – догоняющее технологическое развитие. Обеспечить его должны промышленный шпионаж, копирование технологий и мобилизационная экономика. Этакая попытка повторить опыт Китая 30-летней давности. Для ее успешного воплощения не хватает сущего пустяка – миллиарда китайцев, которым после ужасов "культурной революции" дали возможность зарабатывать деньги.

Не получится добиться "технологического суверенитета" и опираясь на опыт советской индустриализации. Главная причина та же – кардинально иная демографическая ситуация. В лучшем случае Мантуров сотоварищи сумеют воспроизвести технологии "зрелого социализма" и скопировать пару-тройку образцов современного западного вооружения. Для поддержания привычного качества жизни этого явно недостаточно, не говоря уже о каком-то развитии. Впрочем, все это в среднесрочной перспективе, которой у России сейчас может и не быть.

Вся разведенная Путиным 15 июля суета была направлена не на какую-то смену долгосрочной стратегии, а на решение насущных, если не сказать сиюминутных проблем, связанных с войной. Назначение Мантурова должно решить вопрос материально-технического обеспечения воюющей армии. Совещание Совбеза "о текущей ситуации в регионах" – обеспечить поступление на фронт свежей "живой силы".

Российские войска несут серьезные потери. Мобилизацию Путин объявлять отказывается. Вместо этого практически во всех регионах, включая Москву, формируют добровольческие подразделения. Среди этих добровольцев, которые, как правило, не имеют боевого опыта, фиксируются и самые серьезные потери. Так что на закрытом совещании, скорее всего, обсуждалось, сколько людей какой регион сможет еще поставить "под ружье" – без риска последующего социального взрыва, если потери окажутся слишком большими.