Прошла любовь?

ФСБ утверждает, что предотвратила теракт против руководителей Роскомнадзора. Силовики задержали семь человек, а одного подозреваемого застрелили при задержании. В заявлении ФСБ говорится, что украинские спецслужбы стремятся сорвать мероприятия РКН по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке Telegram.

23 апреля Владимир Путин публично высказался о блокировках интернета. Он утверждает, что это мера, необходимая для "оперативной деятельности по предотвращению терактов". Как отмечает The Bell, Путин по сути официально признал, что отключения связи — целенаправленные действия силовых структур. По данным издания, за блокировками и борьбой с VPN стоит Вторая служба ФСБ, отвечавшая за отравление Навального и Кара-Мурзы.

Действия Роскомнадзора и спецслужб привели к падению рейтинга Путина. Как подсчитала "Новая газета Европа", с начала года россияне записали 25 обращений к президенту. И одна из главных тем — ограничения интернета. Даже в Администрации президента заметили недовольство россиян. Сергей Новиков, один из соратников первого замглавы АП Сергея Кириенко, заявил, что общество устало от ограничений. По словам Новикова, регулярные запреты "ни к чему хорошему не приведут".

Основатель партии "Рассвет" Екатерина Дунцова призывает выразить протест против блокировок из дома: к примеру, стучать по кастрюле в открытое окно. Дунцова считает, что сейчас все идет к тому, что Россию просто отключат от интернета.

Удивляет россиян и то, сколько власть тратит на блокировки. Ведущий радио "Комсомольская правда" Иван Панкин в прямом эфире возмутился, что 100 млрд рублей выброшены на ветер в то время, когда нарастают проблемы в экономике.

Ассоциация разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" предлагает Кремлю помочь в создании "суверенного интернета" без блокировки VPN и "белых списков". Как выяснили РБК, глава ассоциации Наталья Касперская направила письмо с такой инициативой премьер-министру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно.

Почему Путин выбирает сторону ФСБ и не хочет прислушаться к недовольным гражданам, обсуждаем с политологом Дмитрием Орешкиным в программе "Лицом к событию".