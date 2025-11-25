Трамп направил Уиткоффа и Дрисколла на встречу с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что направил своих представителей на переговоры с Россией и Украиной для согласования финальной версии мирного соглашения. По его словам, спецпосланник Стив Уиткофф отправится в Москву на встречу с Владимиром Путиным, а министр армии Дэниел Дрисколл проведет переговоры с украинской стороной.

"За последнюю неделю моя команда добилась огромного прогресса в прекращении войны между Россией и Украиной", – написал Трамп. Он отметил, что первоначальный 28-пунктный план США был доработан с учетом предложений обеих сторон, и теперь в документе остались лишь несколько спорных моментов.

Трамп добавил, что "с нетерпением" ждет встречи с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, но такая встреча, по его словам, состоится только когда соглашение о прекращении этой войны будет окончательным или находиться на завершающей стадии.

СМИ ранее сообщали, что первоначальная версия плана США включала положения о признании Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими, отказ Украины от членства в НАТО и сокращение численности ВСУ до 600 тысяч человек.

После переговоров делегаций США и Украины в Женеве 23 ноября документ был сокращен до 19 пунктов. Журналисты, в частности, сообщали, что из предложенного Белым домом плана исключили пункты о сокращении численности украинской армии, полной амнистии сторон за их действия во время войны и условия передаче Донбасса под контроль России.

Официально ни одна из сторон детали плана не раскрывала.

