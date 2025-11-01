"Просто невозможно тут жить". Россиян преследуют за жалобы на чиновников

Жители российских регионов, жалуясь чиновникам на размытые дороги, перекопанные дворы, неубранный мусор и прочие недоработки местных властей, рискуют получить в ответ оскорбления, попытки найти несуществующие нарушения закона и обвинить в них жалобщиков, а в некоторых случаях – даже уголовное преследование.

"Руками копаем"

Еще в июле жители Кыринского района Забайкалья опубликовали видео – в нем они показывают размытые дороги, где намертво застревает транспорт, в том числе и машины скорой помощи. В ответ власти назвали видео "заказным", а его автору начали угрожать уголовным делом.

– Все села нашего Кыринского района с лета отрезаны от внешнего мира – дорогу размыло дождями. В итоге мы едем и везем с собой доски и лопаты, чтобы выбираться. Иногда приходится бросать машину, идти пешком за помощью. Потом договариваться с каким-нибудь владельцем вездехода и тащить из болота. Дети топают по 20 километров пешком. Скорая застревает, пожарные. Даже вездеходным УАЗикам не всегда удается здесь проехать. Жалобы наши ни к чему не приводят уже не то, чтобы месяцы. Годы! – говорит Сергей (имя изменено для безопасности собеседника) из забайкальского села Алтан.

В июле жители сразу трех сел района – Алтана, Шумунда и Букукун – дошли до такой степени отчаяния, что записали видео во время очередного ЧП на дороге и выложили его в сеть.

– Мы надеялись, что люди из таких же сел, где те же проблемы с дорогами, поднимут видео лайками. И нас услышат. И хотя бы ответят на наши письма, – объясняет Сергей. – Потому что просто невозможно тут жить. Как можно детей тут растить? Как старикам выживать, если даже врачи до нас не доберутся?!

Власти услышали этот крик отчаяния. Но вместо помощи подали в полицию района заявление о якобы "фейковом видео".

– Это мой родственник в грязи по колено записывал видео. Это никакой не фейк! А знаете, что в том заявлении сказано? Что это заказуха! Интересно, кто заказывал нам это?! 400 жителей нашего села? – возмущается Ирина (имя собеседницы изменено для ее безопасности) из Карымского района. – Или, может, монголы нам заказали?

Кыринский район Забайкальского края граничит с Монголией. Местные жители чаще бывают там, чем в Чите, своем региональном центре.

– Там работа хотя бы есть. Вахтами туда почти все мужики ездят, три часа и ты в Улан-Баторе. Платят вахтовикам-разнорабочим не сильно больше, но хотя бы не кидают. Местные угольщики – да, с прошлого года стали задерживать [зарплаты], – говорит Алексей родом из Шумунды. – А если есть образование – учитель или врач, то там платят прям сильно хорошо. Все наши – уже уехали [на заработки в Монголию].

За подобные сравнения зарплат и запись видео с дороги, где вязнут машины, участковый, по словам местных, угрожает привлечь их по статье о "распространении ложной информации".

– Угрожал и мне, и соседям – всем, кто выкладывал на страничках наше видео. Обещал "привлечь". "Самых активных будем привлекать!" Номер статьи не сказал, но все повторял про "ложную информацию". Я ему говорю: так ты приезжай лично, все документы привози, заодно по этому болоту проедешь и увидишь, что она никакая не ложная. Ну, в итоге так и не приехал, – говорит Сергей и шутит. – Может, пытался да застрял на полпути. Без лопаты поехал, может. Хотя мы же и руками копаем, если приходится.

"Это нас оскорбляют, а не мы"

Жители садоводческого некоммерческого товарищества "Подлесное" в югорском Пыть-Яхе уже несколько лет пытаются отстоять свои дома, в которых живут круглый год. Бывший глава города Дмитрий Горбунов обещал им провести межевание территорий и официально оформить их "балочные бараки". Новый глава эти обещания выполнять отказывается. Тогда они записали видеообращение Путину. Вместо ответа им начали угрожать возбуждением уголовных дел по статье об оскорблении представителя власти.

– Горбунов после наших многолетних хождений обещал, что у каждого из нас будет своя земля – сделают проект межевания территорий и мы свои домики сможем наконец оформить как жилье. На самом деле это и есть наше постоянное жилье – когда Север только осваивали и Югру застраивали, ставили вагоны-городки вместо блочных домов – в ход шло все, даже бочки. У нас приличные домики – из балок. Мы не хотим расселяться на окраины, хотим остаться в своем. В итоге сейчас выясняется, что проект межевания не согласовали, а сменившаяся власть признавать наше товарищество отказывается, – говорит одна из жительниц "Подлесного" Людмила (имя изменено).

По словам обитателей СНТ, в прошлом году для того, чтобы жители сами побросали дома, власти перед отопительным сезоном отключили им воду и отопление.

– Стали топить чем придется. В итоге в СНТ прошли страшные пожары. А ведь для нас это единственное жилье, хоть официально и числятся как садовые дома. Но, по сути, их и строили как бараки – временное жилье – из балок, а потом это временное жилье обещали оформить по правилам. Поэтому люди даже продавали и покупали его. Сейчас они нашу землю, видимо, решили удачно продать и в итоге нам стали угрожать тем, что проедутся тракторами прямо по нашим дворам и домам! Это что за фашизм?! Конечно, мы возмутились и обратились к президенту! А теперь нам за то, что мы называем вещи своими именами – уголовным делом грозят! – возмущается Людмила.

Видео, в котором угрозы снести все дома трактором жители называют "фашизмом", из сети уже удалили.

– Кто-то сам после прихода участкового снес, за кого-то – "почистили". Участковый сказал, что, мол, будут оформлять протоколы по статье 319-й – якобы мы оскорбили городскую администрацию тем, что угрозы проехаться по нам трактором назвали фашизмом. Заставили подписать уведомление – если будем собираться для нового видеообращения, это подпадет под статью о несанкционированном митинге! Хотя вот этими комментариями – они нас оскорбляют, а не мы. В общем, сейчас ни старое видео выложить, ни новое записать, – говорит Людмила.

Ответ от администрации президента жители "Подлесного" так и не получили.

Зато администрация Пыть-Ях в очередной раз напомнила жителям, что они могут переселиться в жилье даже в центре города по договору коммерческого найма.

– Это означает, что через 10 лет ты должен его полностью выкупить! Чиновники давят на то, что денег предоставить жилье бесплатно у них нет, а рассрочка по договору найма беспроцентная. Но цены-то рыночные. И вы их видели? 5 миллионов рублей квартира и даже не в центре! – возмущаются "балочники" "Подлесного".

"Ты не Геннадьевич"

Истории о том, как россиянам мстят за жалобы в вышестоящие инстанции, регулярно появляются в СМИ. Весной 2025 года разошлось видео, на котором глава Лесколовского поселения Андрей Михеев, что в Ленинградской области, оскорблял мужчину с инвалидностью из-за жалоб на уличный мусор.

Местный житель Алексей(чья фамилия не называется ни в одном из источников) несколько раз обратился в сервис "Решаем вместе" с жалобами на не убранный в селе мусор, после чего Михеев, встретив его однажды на улице, остановил, перекрыл дорогу и начал оскорблять:

– Ты, пр**урок, 85 года рождения. У меня дочка 85 года рождения, ты себе позволяешь такие высказывания. Как тебя зовут?

– Меня зовут Алексей Геннадьевич.

– Да ты не Геннадьевич, ты г**донович.

Чиновник пообещал инвалиду, что его "друг-дорожник, бывший военный" может с Алексеем "что-то сделать". Когда тот упомянул о своей инвалидности и титановой пластине в голове, чиновник добавил: "Скоро вторая часть головы будет пластиковой".

Видео с угрозами и оскорблениями инвалид опубликовал в социальных сетях.

По словам Алексея, он выкладывает "реальные проблемы района, те вещи, которые должна делать администрация" и признается, что "лично главе ничего не писал" – до этого случая он его никогда не видел. Угрозы чиновника он прокомментировал местному изданию очень сдержанно: "От него получилась такая невнятная реакция".

Сам Андрей Михеев заявил журналистам, что никаких угроз с его стороны не было, а вот Алексей "подает по 12-18 жалоб в день".

"Ответственно вам заявляю – не угрожал. Я пытаюсь с человеком поговорить, он пытается убежать, начинает трястись, у него руки трясутся. Спрашиваю – чего ты добиваешься? А он не понимает, чего он добивается", - заявил Михеев и отметил, что якобы приглашал инвалида к себе на прием, но тот "не воспользовался этой возможностью". Алексей сообщил, что ранее направил около 50 жалоб, которые игнорировали или "отфутболивали".

23 мая 2025 года Анастасия Шолохова из города Братск в Иркутской области получила постановление Братского городского суда о штрафе в 35 тысяч рублей. Ее оштрафовали по статье о дискредитации армии РФ за видео в котором она и еще два десятка жителей аварийного дома жалуются на его состояние и проводят экскурсию по "зданию ужасов" для Путина и других чиновников, к которым записывали обращение.

Из 17 минут ролика-экскурсии, снятого и опубликованного 3 марта 2025 года, управление МВД "Братское" заинтересовали только две секунды, где Анастасия говорит за кадром: "Вот чему у нас завидует НАТО. За что на нас покушается НАТО. Вы где-то там ходите по каким-то землям, кого-то защищаете, а вот нас кто защитит? Вы там сидите в своих шикарных люльках. <...> Потом я пойду и засниму, чему у нас завидует НАТО".

В апреле жители города Фролово в Волгоградской области записали видеообращение Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. На фоне густого черного дыма над сталеплавильным заводом Янош Малиновский от лица всех жителей Фролово рассказывает, как жители всего района десятилетиями живут в условиях загрязненного воздуха, когда невозможно открыть окно даже ночью, а все лавочки в округе – под толстым слоем сажи.

76-летний пенсионер Малиновский, несмотря на больные ноги, сам отвозил несколько раз в администрацию города жалобы на выбросы завода.

В ответ глава города Василий Данков написал на него заявление, обвинив в "проведении несанкционированного митинга" ("митинг" – это запись видеообращения президенту). В своем телеграм-канале Данков позже подтвердил, что на предприятии "действительно есть экологические проблемы", но "оно является градообразующим". С Малиновским из-за заявления мэра связались полицейские. Следователи "настоятельно попросили" его "не распространятся о деле" и не показывать скриншоты личных угроз, которые пенсионеру писали мэр и глава думы города Фролово.

27 апреля 2025 года блогер Юрий Озаровский во время прогулки по пляжу в Алуште снял загрязненные мазутом камни и опубликовал видео. 28 апреля его задержали сотрудники полиции и сутки продержали в отделе. Суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей по статье о "злоупотреблении свободой СМИ". Позже он выложил видео с комментарием местного жителя, подтвердившего, что блогер говорил правду и на пляже действительно был мазут. Ранее, в марте, Юрия Озаровского штрафовали на 30 тысяч рублей за мат в видео, где он возмущался незаконному, на его взгляд, вывозу чистого песка с пляжей Анапы.