"Просто невозможно тут жить". Россиян преследуют за жалобы на чиновников

Кадр из видеожалобы жителей Кыринского района
Кадр из видеожалобы жителей Кыринского района

Жители российских регионов, жалуясь чиновникам на размытые дороги, перекопанные дворы, неубранный мусор и прочие недоработки местных властей, рискуют получить в ответ оскорбления, попытки найти несуществующие нарушения закона и обвинить в них жалобщиков, а в некоторых случаях – даже уголовное преследование.

"Руками копаем"

Еще в июле жители Кыринского района Забайкалья опубликовали видео – в нем они показывают размытые дороги, где намертво застревает транспорт, в том числе и машины скорой помощи. В ответ власти назвали видео "заказным", а его автору начали угрожать уголовным делом.

– Все села нашего Кыринского района с лета отрезаны от внешнего мира – дорогу размыло дождями. В итоге мы едем и везем с собой доски и лопаты, чтобы выбираться. Иногда приходится бросать машину, идти пешком за помощью. Потом договариваться с каким-нибудь владельцем вездехода и тащить из болота. Дети топают по 20 километров пешком. Скорая застревает, пожарные. Даже вездеходным УАЗикам не всегда удается здесь проехать. Жалобы наши ни к чему не приводят уже не то, чтобы месяцы. Годы! – говорит Сергей (имя изменено для безопасности собеседника) из забайкальского села Алтан.

В июле жители сразу трех сел района – Алтана, Шумунда и Букукун – дошли до такой степени отчаяния, что записали видео во время очередного ЧП на дороге и выложили его в сеть.

Дорога в Кыринском районе Забайкальского края.mp4
Embed
Дорога в Кыринском районе Забайкальского края.mp4

No media source currently available

0:00 0:01:11 0:00

– Мы надеялись, что люди из таких же сел, где те же проблемы с дорогами, поднимут видео лайками. И нас услышат. И хотя бы ответят на наши письма, – объясняет Сергей. – Потому что просто невозможно тут жить. Как можно детей тут растить? Как старикам выживать, если даже врачи до нас не доберутся?!

Власти услышали этот крик отчаяния. Но вместо помощи подали в полицию района заявление о якобы "фейковом видео".

– Это мой родственник в грязи по колено записывал видео. Это никакой не фейк! А знаете, что в том заявлении сказано? Что это заказуха! Интересно, кто заказывал нам это?! 400 жителей нашего села? – возмущается Ирина (имя собеседницы изменено для ее безопасности) из Карымского района. – Или, может, монголы нам заказали?

Кыринский район Забайкальского края граничит с Монголией. Местные жители чаще бывают там, чем в Чите, своем региональном центре.

– Там работа хотя бы есть. Вахтами туда почти все мужики ездят, три часа и ты в Улан-Баторе. Платят вахтовикам-разнорабочим не сильно больше, но хотя бы не кидают. Местные угольщики – да, с прошлого года стали задерживать [зарплаты], – говорит Алексей родом из Шумунды. – А если есть образование – учитель или врач, то там платят прям сильно хорошо. Все наши – уже уехали [на заработки в Монголию].

За подобные сравнения зарплат и запись видео с дороги, где вязнут машины, участковый, по словам местных, угрожает привлечь их по статье о "распространении ложной информации".

– Угрожал и мне, и соседям – всем, кто выкладывал на страничках наше видео. Обещал "привлечь". "Самых активных будем привлекать!" Номер статьи не сказал, но все повторял про "ложную информацию". Я ему говорю: так ты приезжай лично, все документы привози, заодно по этому болоту проедешь и увидишь, что она никакая не ложная. Ну, в итоге так и не приехал, – говорит Сергей и шутит. – Может, пытался да застрял на полпути. Без лопаты поехал, может. Хотя мы же и руками копаем, если приходится.

"Это нас оскорбляют, а не мы"

Жители садоводческого некоммерческого товарищества "Подлесное" в югорском Пыть-Яхе уже несколько лет пытаются отстоять свои дома, в которых живут круглый год. Бывший глава города Дмитрий Горбунов обещал им провести межевание территорий и официально оформить их "балочные бараки". Новый глава эти обещания выполнять отказывается. Тогда они записали видеообращение Путину. Вместо ответа им начали угрожать возбуждением уголовных дел по статье об оскорблении представителя власти.

Один из "временных" домов в "Подлесном"
Один из "временных" домов в "Подлесном"

– Горбунов после наших многолетних хождений обещал, что у каждого из нас будет своя земля – сделают проект межевания территорий и мы свои домики сможем наконец оформить как жилье. На самом деле это и есть наше постоянное жилье – когда Север только осваивали и Югру застраивали, ставили вагоны-городки вместо блочных домов – в ход шло все, даже бочки. У нас приличные домики – из балок. Мы не хотим расселяться на окраины, хотим остаться в своем. В итоге сейчас выясняется, что проект межевания не согласовали, а сменившаяся власть признавать наше товарищество отказывается, – говорит одна из жительниц "Подлесного" Людмила (имя изменено).

По словам обитателей СНТ, в прошлом году для того, чтобы жители сами побросали дома, власти перед отопительным сезоном отключили им воду и отопление.

– Стали топить чем придется. В итоге в СНТ прошли страшные пожары. А ведь для нас это единственное жилье, хоть официально и числятся как садовые дома. Но, по сути, их и строили как бараки – временное жилье – из балок, а потом это временное жилье обещали оформить по правилам. Поэтому люди даже продавали и покупали его. Сейчас они нашу землю, видимо, решили удачно продать и в итоге нам стали угрожать тем, что проедутся тракторами прямо по нашим дворам и домам! Это что за фашизм?! Конечно, мы возмутились и обратились к президенту! А теперь нам за то, что мы называем вещи своими именами – уголовным делом грозят! – возмущается Людмила.

Видео, в котором угрозы снести все дома трактором жители называют "фашизмом", из сети уже удалили.

Кадр из видеообращения жителей "балочных" домов Путину
Кадр из видеообращения жителей "балочных" домов Путину

– Кто-то сам после прихода участкового снес, за кого-то – "почистили". Участковый сказал, что, мол, будут оформлять протоколы по статье 319-й – якобы мы оскорбили городскую администрацию тем, что угрозы проехаться по нам трактором назвали фашизмом. Заставили подписать уведомление – если будем собираться для нового видеообращения, это подпадет под статью о несанкционированном митинге! Хотя вот этими комментариями – они нас оскорбляют, а не мы. В общем, сейчас ни старое видео выложить, ни новое записать, – говорит Людмила.

Ответ от администрации президента жители "Подлесного" так и не получили.

Зато администрация Пыть-Ях в очередной раз напомнила жителям, что они могут переселиться в жилье даже в центре города по договору коммерческого найма.

– Это означает, что через 10 лет ты должен его полностью выкупить! Чиновники давят на то, что денег предоставить жилье бесплатно у них нет, а рассрочка по договору найма беспроцентная. Но цены-то рыночные. И вы их видели? 5 миллионов рублей квартира и даже не в центре! – возмущаются "балочники" "Подлесного".

"Ты не Геннадьевич"

Истории о том, как россиянам мстят за жалобы в вышестоящие инстанции, регулярно появляются в СМИ. Весной 2025 года разошлось видео, на котором глава Лесколовского поселения Андрей Михеев, что в Ленинградской области, оскорблял мужчину с инвалидностью из-за жалоб на уличный мусор.

Местный житель Алексей(чья фамилия не называется ни в одном из источников) несколько раз обратился в сервис "Решаем вместе" с жалобами на не убранный в селе мусор, после чего Михеев, встретив его однажды на улице, остановил, перекрыл дорогу и начал оскорблять:

– Ты, пр**урок, 85 года рождения. У меня дочка 85 года рождения, ты себе позволяешь такие высказывания. Как тебя зовут?

– Меня зовут Алексей Геннадьевич.

– Да ты не Геннадьевич, ты г**донович.

Конфликт инвалида и главы Лесколовского поселения.mp4
Embed
Конфликт инвалида и главы Лесколовского поселения.mp4

No media source currently available

0:00 0:00:21 0:00

Чиновник пообещал инвалиду, что его "друг-дорожник, бывший военный" может с Алексеем "что-то сделать". Когда тот упомянул о своей инвалидности и титановой пластине в голове, чиновник добавил: "Скоро вторая часть головы будет пластиковой".

Видео с угрозами и оскорблениями инвалид опубликовал в социальных сетях.

По словам Алексея, он выкладывает "реальные проблемы района, те вещи, которые должна делать администрация" и признается, что "лично главе ничего не писал" – до этого случая он его никогда не видел. Угрозы чиновника он прокомментировал местному изданию очень сдержанно: "От него получилась такая невнятная реакция".

Сам Андрей Михеев заявил журналистам, что никаких угроз с его стороны не было, а вот Алексей "подает по 12-18 жалоб в день".

"Ответственно вам заявляю – не угрожал. Я пытаюсь с человеком поговорить, он пытается убежать, начинает трястись, у него руки трясутся. Спрашиваю – чего ты добиваешься? А он не понимает, чего он добивается", - заявил Михеев и отметил, что якобы приглашал инвалида к себе на прием, но тот "не воспользовался этой возможностью". Алексей сообщил, что ранее направил около 50 жалоб, которые игнорировали или "отфутболивали".

23 мая 2025 года Анастасия Шолохова из города Братск в Иркутской области получила постановление Братского городского суда о штрафе в 35 тысяч рублей. Ее оштрафовали по статье о дискредитации армии РФ за видео в котором она и еще два десятка жителей аварийного дома жалуются на его состояние и проводят экскурсию по "зданию ужасов" для Путина и других чиновников, к которым записывали обращение.

Из 17 минут ролика-экскурсии, снятого и опубликованного 3 марта 2025 года, управление МВД "Братское" заинтересовали только две секунды, где Анастасия говорит за кадром: "Вот чему у нас завидует НАТО. За что на нас покушается НАТО. Вы где-то там ходите по каким-то землям, кого-то защищаете, а вот нас кто защитит? Вы там сидите в своих шикарных люльках. <...> Потом я пойду и засниму, чему у нас завидует НАТО".

В апреле жители города Фролово в Волгоградской области записали видеообращение Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. На фоне густого черного дыма над сталеплавильным заводом Янош Малиновский от лица всех жителей Фролово рассказывает, как жители всего района десятилетиями живут в условиях загрязненного воздуха, когда невозможно открыть окно даже ночью, а все лавочки в округе – под толстым слоем сажи.

76-летний пенсионер Малиновский, несмотря на больные ноги, сам отвозил несколько раз в администрацию города жалобы на выбросы завода.

В ответ глава города Василий Данков написал на него заявление, обвинив в "проведении несанкционированного митинга" ("митинг" – это запись видеообращения президенту). В своем телеграм-канале Данков позже подтвердил, что на предприятии "действительно есть экологические проблемы", но "оно является градообразующим". С Малиновским из-за заявления мэра связались полицейские. Следователи "настоятельно попросили" его "не распространятся о деле" и не показывать скриншоты личных угроз, которые пенсионеру писали мэр и глава думы города Фролово.

27 апреля 2025 года блогер Юрий Озаровский во время прогулки по пляжу в Алуште снял загрязненные мазутом камни и опубликовал видео. 28 апреля его задержали сотрудники полиции и сутки продержали в отделе. Суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей по статье о "злоупотреблении свободой СМИ". Позже он выложил видео с комментарием местного жителя, подтвердившего, что блогер говорил правду и на пляже действительно был мазут. Ранее, в марте, Юрия Озаровского штрафовали на 30 тысяч рублей за мат в видео, где он возмущался незаконному, на его взгляд, вывозу чистого песка с пляжей Анапы.

