"С каждого музея – по добровольцу!" Как бюджетников заставляют вербовать россиян на войну

В ряде российских регионов России руководство бюджетных учреждений принуждает подчиненных заниматься вербовкой контрактников на войну. В некоторых из них внедрена практика отчетов о количестве проведенных агитационных бесед, где-то – требуют "выполнения плана" по контрактам, заключенным с Минобороны. В случае отказа угрожают уволить, лишить премии или увеличить суммы, взымаемые с зарплат на "нужды СВО".

"С каждого музея – по добровольцу"

Еще несколько месяцев назад Минкультуры Забайкалья разослало по всем театрам, музеям и библиотекам края "план по набору на войну".

– В июне нам его [план] спустили, мы повозмущались разнарядке "не по теме" и дело через неделю заглохло. Но около месяца назад у нашего руководства стали трясти результаты, – говорит одна из сотрудниц краеведческого музея Людмила (настоящее имя и город редакция не называет для безопасности собеседницы). – Она и рада спустить на тормозах, но региональные чиновники ей угрожают, а им – судя по всему, федеральные. В итоге она [начальница] угрожает нам. Хотя бы не требует предоставить подписанные контракты, понимает, что это невозможно. Но требует составить список людей, с которыми мы на эту тему "поговорили". С каждого сотрудника – минимум 10! Предполагается, что это посетители музея, в основном? мужчины, ну? или женщины-медики. Но факт – у нас нет столько посетителей. Мы от балды набрали знакомых, потому что нам угрожают – проверять контактные данные и имена. Найдут нестыковки – лишат премии. Если не предоставим списки – тоже лишат премий.

По словам собеседницы нашей редакции, в музее, где она работает, подобные списки в итоге были "фиктивными" – из числа родственников и знакомых, с которыми никто о "нуждах СВО" на самом деле не беседовал.

– Но я знаю, что в другом городе края (в соседнем районе) директор сдвинутая (на теме войны), поэтому она лично обзванивает всех по спискам и еще заставляет подчиненных не только "агитацию разводить", но и устраивать специализированные представления, спектакли на тему войны с Украиной. Представляете, рядом экспозиция с костюмами и оружием "первопроходцев", "осваивавших" Сибирь в XVII веке, а по сути отбиравших ее у местных бурят и эвенков очень даже кровавыми методами. А на ее фоне они должны разыграть спектакль о том, как же их потомки нужны на "освоении" других чужих земель за семь тысячах километрах. Притом, что у нас здесь плотность населения – 2 человека на квадратный километр, – рассказывает Людмила. – Ну, что делать, разыгрывают. Никакого диссонанса у посетителей, конечно. Они просто проходят мимо. Целевая аудитория не та: те, кто хотел, уйти – давно ушли [на войну], и по музеям они не ходили.

Тем, кто не ставит "агитсценки", директор музея, по словам собеседницы Сибирь.Реалии, пригрозил не только лишением премии.

– Они давно списывают с зарплат всего коллектива "сбор на нужды СВО". Она пригрозила увеличить этот "сбор" до 2 тысяч! Всему коллективу, если хоть один ослушается. И это при зарплатах в 16-18 тысяч! – возмущается собеседница. – И даже фыркнуть в ответ нельзя – если заподозрят, что ты против [войны], она найдет, за что уволить.

По словам другой нашей собеседницы, работающей в читинской школе, учебные заведения края получили те же "разнарядки".

– Нашей школе повезло с руководством – они сами ваяют отчеты в министерство: мол, попытки завербовать сделаны, такие-то мероприятия проведены. На самом деле ничего не делали, конечно. У нас половина штата только набрана, а в следующем году два выпускных класса, всех надо к ЕГЭ подготовить. Нам не до чепухи, – говорит педагог Светлана (имя собеседницы изменено), но признается, что так повезло далеко не всем ее коллегам из других школ. – Где директрисы или завуч заряжены на тему "СВО" – что делать, приходится имитировать деятельность. Но из таких школ учителя со временем перебираются в более– менее нормальные. К тому же даже "заряженные" сильно не давят. Зарплаты низкие, нагрузка огромная – очередей из учителей у дверей школ нет.

Тем временем, как пишет Чита.ру, пресс-служба правительства Забайкалья не стала отвечать на запрос издания, на каком основании краевой Минкульт издал распоряжение, по которому работники учреждений культуры обязаны помогать военкоматам в поиске добровольцев на заключение контракта. Кроме того, журналисты поинтересовались, распространяются ли планы по набору на другие министерства и ведомства края, какими методами осуществляется эта работа, почему ее поручили гражданским служащим без оплаты и какие санкции предусмотрены за отказ.

Правительство сообщило, что запрашиваемая информация относится к категории сведений ограниченного доступа, поэтому не может быть предоставлена.

"Органы власти Забайкальского края вносят свой вклад в общероссийское дело поддержки участников специальной военной операции, а также участвуют в оказании всесторонней помощи гражданскому населению, проживающему в зонах проведения операции и на приграничных территориях. Эта работа не прекращается благодаря искренней вовлеченности людей и исключительно исходя из принципов добровольности", – говорится в ответе на запрос.

"Чтоб завтра контрактники были у меня на столе!"

В Пермском крае власти также заставляют директоров школ и детсадов вербовать на фронт учителей и родителей. Об этом говорят сами учителя.

– С конца прошлого года мэрия наша трясет директоров школ и даже детсадов! Представляете, даже садики должны им представить кандидатуру согласного подписать контракт! Из кого? Да ему пофигу, – говорит учитель одной из школ города Березники Анатолий (имя изменено для безопасности собеседника).

На вопрос, кто именно требует, жители Березников называют имя местного главы управления образования Александра Моисеева. Но точно не знают, личная ли его это инициатива или поручение начальства.

– Он вообще, как с ума сошел в декабре. Требовал от каждого руководителя "в срок до обеда" список "кандидатов" в "добровольцы". Писал истерично капслоком и с десятком восклицательных знаков в их чатике (у "работников образования" Березников был "муниципальный чат" в Вотсапе до его блокировки в РФ): "Чтоб завтра контрактники были у меня на столе!", – говорит педагог той же школы Ирина (имя изменено). – Можно предположить, что на него сильно надавили именно тогда. Но так он и месяц спустя градус сумасшествия не понизил – сляпал формуляр – ФИО, контактные данные, "степень готовности заключить контракт". Поставил срок до такой-то даты. Потом новую дату – потому что ну, откуда директор детсада наберет ему "добровольцев"?! 90-летнего сторожа завербует?

Сам Моисеев в регулярной рассылке по школах и детсадам требует "передать минимум пятьдесят одну (по количеству школ, лицеев, детсадов и других учреждений образования в Березниках) информацию о потенциально возможных кандидатах". Чиновник пишет школьным руководителям о том, что у них "большие учительские коллективы и родительские сообщества", с которыми "нужно поработать".

"Время ушло. Поручение не выполнено. Конкретизирую задачу по-новому: от каждого руководителя в срок до 13-00 такого-то числа в адрес А.А. Ельцова (заместитель начальника управления образования - С.Р.) должна поступить минимум 1 кандидатура", – цитирует очередное сообщение чиновника собеседница Сибирь.Реалии.

– Мы ничего не делали в надежде, что этот м***ак со временем успокоится, но он подключил вице-мэра (замглавы Березников Олег Мизин). И начал уже угрожать через него – мол, урежем бюджеты, не получите ремонт, – говорит Ирина. – Наш директор вписал несколько раз тех, кто недавно подписал контракт, потом таких вообще не стало. В общем мы, похоже, без ремонта остались в следующем году.

По словам Ирины, чиновники поговаривают о том, чтобы ввести "вознаграждение" за каждого завербованного.

– Не знаю, откуда они на это деньги собрались взять. Наше здание [школы] уже который год без ремонта, хотя обещают каждый год, – говорит Ирина, но на вопрос о том, поможет ли премия в деле вербовки контрактников, пожимает плечами. – Не знаю. За три года, по-моему, уже все, кто хотел, подписали. Мне кажется, самому Моисееву надо туда пойти. Все только порадуются, что его не станет. Почти все уже погибли. Шутка ли – население 130 тысяч, а 167 человек из Березников уже погибли! Это каждый месяц, пока идет эта "СВО" – 3-4 человека отсюда умирает. В этом месяце Пашу Кулешова хоронили. Вову Блиндула. Женю Гузия. А октябрь еще не закончился.

"100 тысяч за тело"

Практику "вознаграждений" за вербовку, упомянутую педагогом из пермских Березников, в октябре 2025 года ввели чиновники Рязанской области. Они обещают платить почти по 100 тысяч рублей за каждого завербованного на войну.

"Правительство Рязанской области будет поощрять работников силовых структур и пенитенциарной системы за рекрутинг "добровольцев" на войну в Украине, – сообщается в постановлении губернатора региона Павла Малкова – На выплату в 92 тысячи рублей могут рассчитывать сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии, Следственного комитета, ФСИН, ФССП и МЧС, которые смогут привлечь россиян, иностранцев или лиц без гражданства к заключению контракта о прохождении военной службы в зоне боевых действий".

Местные правозащитники сообщили редакции, что в исходном варианте документа чиновники упомянули также сотрудников прокуратуры.

– Потом их решили исключить. Видимо, решили, что премировать сторону обвинения, которая выступает в суде против преступников, то есть против потенциальных "добровольцев" – совсем сюрно будет, – говорит правозащитник Олег (полное имя редакция не называет для безопасности собеседника). – Деньги на все эту "кампанию" будут выделять из бюджета области. Напомню, он дефицитный.

Согласно закону об областном бюджете на 2025 год, дефицит казны Рязанской области превышает 4 миллиарда рублей.

При этом губернатор Рязанской области жизни иностранных и иногородних "добровольцев" оценивает соответственно в 7 и 4 раза дороже, а чем жизнь жителя своего региона. Так, за каждого привлеченного на войну иностранца он обещает выплатить 574 тысячи рублей, за каждого россиянина из другого региона, подписавшего контракт в Рязанской области – 344,8 тысяч рублей. За вербовку жителя самой Рязанской области – 80 тысяч рублей.