"Половина уже на свободе". Как чиновники вербуются на войну, чтобы избежать тюрьмы

В сентябре источник Сибирь.Реалии сообщил редакции о том, что домой с войны вернулся очередной российский чиновник, завербовавшийся на "СВО", чтобы избежать наказания за взяточничество – бывшего министра транспорта Свердловской области Василия Старкова видели в Екатеринбурге. По данным экспертов, больше половины всех завербованных Минобороны сотрудников ведомств и госучреждений ушли на войну из колоний или СИЗО. Многие из них уже вернулись. Впрочем, даже тем, кто еще числится в ВС РФ, ничего не грозит – как правило они "воюют" в глубоком тылу.

"В июне ушел, в сентябре уже вернулся"

Василий Старков в феврале 2025 года был осужден за взятку. По версии силовиков, он получил от представителя частной компании 4 миллиона рублей за помощь в заключении госконтрактов на содержание дорог в регионе. Старкову присудили 6,5 лет колонии строгого режима и штраф в размере десятикратной суммы взятки – 40 миллионов рублей. Однако в июне Суд апелляционной инстанции приостановил рассмотрение дела по ходатайству представителя Министерства обороны.

Старков еще в ноябре 2023 года ушел в отставку и отправился в зону "СВО". Этому предшествовал арест бывшего начальника регионального Управления автомобильных дорог Вячеслава Данилова. Старков тогда еще оставался на свободе и решил уехать на войну – очевидно, предполагая, что отъезд спасет его от уголовного преследования. Как пишут местные СМИ, он служил во "фронтовой творческой бригаде", а в июле 2024 года был задержан и доставлен в Екатеринбург. В суде он признал свою вину.

– Он сбегал на войну в надежде, что суда не будет. Министром транспорта он был 7 лет – до ноября 2023 года, а в отставку ушел совершенно неожиданно. И поехал вербоваться, даже первое время на прифронтовой территории его видели. Правда, недолго – видимо, решил, что пронесло и вернулся в Екатеринбург, устроился здесь в одну строительную контору. Потом ему стуканули, что все равно за ним придут – и Старков опять уехал на "СВО". Прямо там его и арестовали, – объясняет местный правозащитник Игорь (имя изменено для безопасности собеседника).

Адвокаты Старкова настаивали на приостановке следствия в связи с тем, что их подзащитный выполняет задачи на СВО, и командир воинской части даже прислал в суд соответствующее ходатайство. Однако против этого выступила прокуратура. Собеседник Сибирь.Реалии говорит, что подобная настойчивость обвинения по отношению к "военным" чиновникам, обвиненным в "мелком преступлении" удивительна.

– 4 миллиона – мелочь по меркам министерства. Думаете, его предшественник откаты не получал? Те же 2% от суммы госконтракта – стандартный размер взятки. Или нынешний не будет? Он просто перешел дорогу тем, кто хотел сесть на это славное место. Вот и затрепыхался, когда узнал. Они всегда найдут, за что взять. Поэтому на суде он соловьем заливался: "Все деньги [взятки] уже переданы на нужды СВО", "Верните меня обратно на фронт, буду служить", – вспоминает Игорь. – Прокуратура даже тут настойчивее обычного вела себя. Они подали апелляцию на решение районного суда приостановить рассмотрение уголовного дела Старкова. И, если в 2024 году его все же вернули и судили, то после приговора, в июне, ходатайство Минобороны устояло. Ушел на "СВО", как миленький. Такая настойчивость удивительна – того же Данилова, замешанного в том же контракте, "отпустили" без следствия на "СВО" еще в ноябре.

По данным следствия, Данилов "в компетенцию которого входило заключение контрактов, проверка хода и качества выполняемых работ ... и оплата", заявлял о том, что ему можно передать взятку за "общее покровительство". С октября 2022 года по сентябрь 2023 года Данилов, по подсчетам следствия, получил 12,1 миллиона рублей взяток. В деле Старкова он был ключевым обвиняемым, и требовал от представителя стройкомпании "Мелиострой" Михаила Городничева взятку за ее включение в список участников госконтракта. Тем не менее в ноябре 2024 года рассмотрение дела против Данилова приостановили, а сам он отправился "в зону спецоперации".

"21 миллион забрал, а приговора нет"

Многим, если не большинству обвиненных в уголовных преступлениях чиновников и депутатов, после вербовки на войну удается избежать даже суда.

В 2024 году года депутат Заксобрания Ямал-Ненецкого автономного округа единоросс Павел Крюков, обвиняемый в получении 21 миллиона рублей взяток от компании "Нафтагаз-Бурение", избежал приговора суда после того, как "изъявил желание отправиться на спецоперацию". Суд Ноябрьска приостановил производство по делу против 63-летнего чиновника. При этом другие обвиняемые по тому же делу, отказавшиеся от военных контрактов, получили обвинительные приговоры.

По данным следствия, Крюков через посредника – руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваза Порфирова – получил 21 миллион рублей в обмен на "лоббирование интересов компании "Нафтагаз-Бурение" в лице ее управляющего Мушфига Байрамова".

Порфирову за посредничество присудили 8 лет колонии, а предпринимателю Байрамову, давшему взятку – 5 лет колонии. Другой посредник – Виктор Петерс, устроивший от лица Крюкова развлекательный полет для Порфирова, осужден на 3 года условно. Дело против Крюкова приостановлено. Согласно релизу суда, "в связи с его участием в специальной военной операции". К моменту его отправки на войну против Украины бывшему депутату исполнилось 64 года.

– Вы всерьез полагаете, что единоросс-пенсионер где-то в окопах? Он, по последним данным, до сих пор в части на Ямале числится. Это формально. А на самом деле – изредка туда приезжает. То есть нарушение даже не в том, что его якобы выпускают из части на территории России. А в том, что он живет своей обычной жизнью, только иногда отмечаясь в части, – говорит адвокат из Салехарда Алексей (имя изменено для безопасности собеседника). – Конечно, небесплатно. Но и взятку у него, напомню, не изъяли.

По словам правозащитника, на свободу, благодаря вербовке на "СВО", вышли даже те ямальские чиновники, которые совершили свои преступления задолго до начала войны против Украины.

– Максим Григорьев из Росреестра Ямала, например, а с ним и еще трое сотрудников ведомства. Еще 9 лет назад их заподозрили в получении взяток от предпринимателей – они за деньги занижали кадастровую стоимость недвижимость бизнеса. Пять лет назад посадили. А сейчас все четверо – уже на свободе, даже вернулись с "СВО", – говорит Алексей.

В 2020 году было возбуждено уголовное дело на бывших глав управления Росреестра ЯНАО Андрея Кудрявцева, Андрея Кожина и экс-главу филиала федеральной кадастровой палаты по Ямалу Максима Сартасова.

– В некоторых случаях после кадастровой оценки стоимость объектов недвижимости в более чем 20 раз уменьшалась! За это все четверо чиновников получили больше 25 миллионов рублей взяток. Но четвертого [коррупционного чиновника] в цепочке этой схемы выявили только в 2023 году. Вплоть до лета 2024 года выслеживали, так как он спокойно сбежал с Салехарда. При помощи умных камер нашли в Москве. Это начальник отдела управления службы госрегистрации ЯНАО Максим Григорьев. Полтора года не могли найти, а в январе этого года сами отпустили! По просьбе Минобороны. Говорят, еще пятый участник в схеме был, но успел утечь в Турцию, так что обойдется без контракта.

В сентябре 2024 года дело Григорьева было объединено с делами Кудрявцева, Кожина и Сартасова и направлено в суд Салехарда. Но в январе 2025 года дело Григорьева было вновь выделено в отдельное производство, а после "по ходатайству из военкомата" приостановлено.

– При этом еще в августе его видели на свободе, в Москве, – говорит Алексей. – Хотя часть, к которой он приписан – ямальская.

По словам собеседника Сибирь.Реалии, буквально в сентябре 2025 года бывшему начальнику техотдела городского управления капитального строительства Салехарда Роману Попову удалось избежать срока благодаря вербовке на войну.

В 2023 году, по данным следствия, в Салехарде глава техотдела УКС Роман Попов и инженер УКС Иван Рудик создали схему, позволяющую "нужным" компаниям получать выгодные муниципальные контракты в обмен на откаты УКС.

– Один из серии кейсов был про получение 700 тысяч рублей от субподрядчика, курирующего свалку твердых бытовых отходов. Попов деньги взял и подписал документы о приемке работ, хотя работы на деле не были выполнены. В 2024 году Попова арестовали. Сначала ему с подельником уже присудили штрафы. Но обвинение подало апелляцию и настаивало на реальном сроке. Чтобы избежать колонии Попов заключил контракт с Минобороны. 25 сентября подписал, а 26 – суд округа уже выносит решение – оставить первый приговор со штрафом в силе, – говорит Алексей.

Как минимум еще двое арестованных экс-чиновников Ямала уже подали прошение на заключение контракта, чтобы избежать суда. Бывший мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов, обвиняемый в получении крупной взятки, в своем прошении отметил, что "владеет разными видами оружия, рукопашным боем и имеет отличное здоровье".

– Он пишет, что якобы хотел уехать на "СВО" с самого начала войны, но вот незадача – был занят работой. Ага, работой по получению взятки ремонтом – в обмен на бесплатный ремонт он обещал этой фирме госконтракты, – напоминает адвокат, знакомый с делом. – В итоге в карточке его дела на сайте суда изменений пока нет, но его адвокат говорит, что "уже имеется фото экс-мэра в военной форме". Значит, и освобождение от преследования не за горами.

Пиковый 2024-ы

Пик вербовки арестованных и уже осужденных чиновников правозащитники отмечают в 2024 году.

В октябре 2024 из колонии на войну против Украины завербовался экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Адвокат Пушкарева подтвердил, что его подзащитный, осужденный в 2021 году на 15 лет по обвинению в коррупции, заключил контракт с Минобороны России. Где именно служит Пушкарев, его адвокат раскрыть отказался, но известно, что первые несколько месяцев 50-летний чиновник находился в учебных частях.

В январе 2024 года его предшественник – бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк – заключил контракт с Минобороны и был направлен в зону военных действий на территории Украины. Годом ранее – в январе 2023 года – суд признал Гуменюка виновным в получении взяток на общую сумму 38 млн рублей и приговорил к 16,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 150 млн рублей.

Осужденный в 2021 году на 9 лет колонии за взятку бывший замглавы Хакасии Сергей Новиков ушел на "СВО" в 2023 году, а в 2024 году уже успел официально освободиться.

– В справке о помиловании на его имя не сообщается о том, что он декомиссован по ранению или какой-то другой причине. Контракт на его имя закончился 17 февраля 2024 года, – говорит источник, знакомый с делом. – Он лежал в госпитале в Луганске, но почему его не только помиловали, но и отпустили с фронта – официально не поясняется. По идее, много кого из мобилизованных и контрактников ранило так, что они ходить не могут. Они при этом числятся в рядах ВС, никто их домой не отпускает.

"Не хватает заключенных"

В сентябре стало известно о закрытии спецколонии для бывших госслужащих в Копейске Челябинской области. Согласно релизу Минюста, подписавшего указ о закрытии ИК-6 еще в апреле, причина – нехватка заключенных.

Правозащитники отмечают, что меньше чиновников сажать, судя по релизам Следственного комитета, не стали.

– Колония в Копейске известна своими VIP-"сидельцами". Челябинские вице-губернаторы тут сидели – и Николай Сандаков, и Виктор Тимашов, осужденные за мошенничество, и экс-мэр Копейска, который взятки брал дорогой рыбой – Вячеслав Истомин, – говорит правозащитник Александр (имя изменено для безопасности собеседника). – Не обо всех бывших чиновниках даже известно. Почему их вдруг стало меньше, если, как правильно замечают люди в комментах, она должна быть переполнена? У меня только один ответ – осужденные чиновники массово пишут прошения на "СВО". Конечно, ни на какой фронт большинство из них – особенно уровня губернатора или министра – не попадает. За взятки уже командованию они идут в тыл или вообще в оккупированную зону украинских территорий не доезжают и "служат" в обороне. Как это с Полежаевым произошло, который числится в белгородской части.

12 августа 2024 года бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев был осужден к 5 годам колонии по статье о взяточничестве. Экс-чиновник признан виновным в получении от главы строительной компании двух внедорожников стоимостью 18 млн рублей за покровительство при реализации госконтрактов на капремонт жилья в областном центре на сумму в 300 млн рублей. Перед вынесением приговора Полежаев заявил, что заключил контракт с Минобороны РФ на участие в "СВО" и "готов пожертвовать своей жизнью". В январе 2025 года выяснилось, что Полежаев находится в одной из больниц Белгорода.

Пресс-служба ГУФСИН Челябинской области объявила, что все осужденные из закрывающейся колонии уже переведены в другие ИК региона, а сотрудникам ИК-6 "предложены вакансии в других учреждениях".

За три года войны против Украины 108 российских чиновников и депутатов федерального и регионального уровней заявляли о намерении отправиться на "СВО", подсчитало издание "Новая-Европа". 18 человек сделали это, чтобы избежать тюремных сроков, а 20 пообещали, но так и не ушли. Половина чиновников пробыла в службе 6 месяцев или меньше.