"Бюджет не резиновый". В российских регионах снижают выплаты за подписание контракта

В нескольких российских регионах значительно уменьшили единовременные выплаты военнослужащим при заключении контракта. Это случилось в Чувашии, Татарстане, Марий Эл, Нижегородской и Ульяновской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Башкортостане. Правда, в некоторых местах, наоборот, вводят дополнительные выплаты военным. Эксперты полагают, что тенденция к снижению единовременных выплат объясняется, с одной стороны, тем, что регионы выполнили спущенный сверху план по набору, а с другой – нехваткой денег.

Единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны складывается из федеральной выплаты (400 тысяч рублей), региональной, которую каждый регион определяет самостоятельно, а также на некоторых территориях – еще и муниципальной. Именно региональная часть выплат стала уменьшаться, начиная с лета 2025 года.

Больше всего – в пять раз – снизили единовременную выплату в Самарской области, где еще в январе 2025 года она была самой высокой в стране. Теперь она сократилась с 3,6 млн рублей до 400 тысяч, то есть в 9 раз. Правда, если на так называемую "СВО" отправится офицер запаса, ему выплатят прежнюю сумму.

Также очень заметно региональные выплаты снизились в Татарстане и Марий Эл. В Татарстане ее сократили с 2,7 млн до 400 тысяч, причем официально об этом нигде не объявили. В начале октября Idel.Реалии обратили внимание, что на сайте республиканского агентства "Татар-Информ" и других близких к властям СМИ появились обновленные баннеры с призывом подписывать контракт. Вместо 3,1 млн рублей единовременной выплаты (2,7 млн плюс 400 тыс. рублей) добровольцам предлагалось уже лишь 800 тысяч (400 тыс. от республики и столько же – от Минобороны РФ). Остались ли муниципальные выплаты, достоверно неизвестно.

В Марий Эл выплата от региона снизилась с 2,6 млн до 400 тыс., в Чувашии – с 2,5 млн до тех же 400 тыс. В июне более, чем вдвое, – с 2,6 до 1,1 млн рублей – уменьшили региональное вознаграждение контрактникам в Нижегородской области. В Башкортостане – на 600 тыс рублей.

Рассуждая о причине снижения выплат в Башкортостане, зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предположил, что это, вероятно, вынужденный шаг – "результат политики Минфина, который заморозил в федеральном бюджете, помимо средств Фонда национального благосостояния, 8,2 трлн рублей и, соответственно, выжимает страну досуха, в том числе такие обеспеченные регионы, как Башкирия".

А вот в Белгородской области финансовую поддержку военным осенью, наоборот, увеличили: тем, кто заключит контракт с октября и до конца года, полагается, помимо 800 тысяч из федерального и регионального бюджета, еще и единовременная муниципальная выплата 500 тысяч рублей. В совокупности выходит 1,3 млн, что, однако, не сравнить с 3 миллионами, которые здесь получали в конце прошлого года. Тогда местные власти также объявляли своего рода акцию, она действовала почти три месяца. Сумма вознаграждения складывалась из четырех источников: федерального, регионального, муниципального бюджетов и из внебюджетных фондов.

Многие регионы не скрывали, что высокие выплаты – не навсегда. Так, в ЯНАО повышение выплат продлилось, как и было заявлено властями, только с января по апрель 2025 года, а затем все вернулось к прежнему уровню. При этом в регионе был профицит бюджета 19%, а в Нижегородской области, где выплаты контрактникам упали вдвое, – бюджет, наоборот, дефицитный.

В Ульяновской области раньше региональные выплаты составляли 2,1 млн рублей, сейчас – всего 500 тысяч.

По некоторым оценкам, темпы вербовки контрактников в России в последние месяцы снизились. Так, на основе статистики федерального бюджета РФ научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге сделал вывод, что в среднем в третьем квартале армии удавалось привлекать около 700 новых контрактников в день. Это почти на треть ниже результата второго квартала, когда, по расчетам Клюге, контракты заключили 92,9 тысячи добровольцев – то есть около 1020 человек в день, пишет The Moscow Times.

Экономист Владислав Иноземцев считает, что единственный способ исправить ситуацию – это повысить военнослужащим довольствие, которое не пересматривалось с 2022 года, премии за подписание контракта и так называемые "гробовые" деньги. "Армию можно увеличить вдвое и даже втрое, если приблизительно на 100-150% поднять уровень оплаты", уверен он. Попытки привлечь на войну резервистов и снижение региональных выплат по контрактам говорит о желании сэкономить, которое Иноземцев считает опасным для Кремля. Выплаты снижаются в тех регионах, где желающих заключить контракт слишком много, а там, где есть недобор, выплаты как раз повышают, возражают другие аналитики.

Действительно, в Татарстане, который одним из первых выполнил план по набору контрактников, именно в связи с этим была снижена единовременная выплата, еще недавно одна из самых высоких в России (3,1 млн рублей). Больше платили только в Самаре, но и там 4 млн рублей выплачивали лишь офицерам или тем, кто пришел заключать контракт повторно.

В соцсетях родственники военнослужащих жалуются не только на сокращение выплат, но и на изменившееся отношение к ветеранам "СВО" (так российские власти и СМИ называют войну в Украине. – СР), на отсутствие надлежащего лечения раненых, а также на небрежное обращение с захоронениями погибших, места для которых нередко выделяются около болот и свалок. Есть жалобы и на осквернение могил.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал уменьшение единовременных выплат за подписание контракта "нездоровой тенденцией", заметив при этом, что выплаты с самого начала зависели от доброй воли руководителей регионов, так что их не стоит рассматривать как главный стимул "для того, чтобы идти защищать Родину". Он констатировал уменьшение не только региональных выплат, но и гуманитарной помощи, собираемой в регионах, при этом надежду местных властей на скорое прекращение боевых действий назвал напрасной.

В то же время в Рязани плату за привлечение к боевым действиям в Украине иностранцев повысили в семь раз – теперь за одного завербованного предлагают выплачивать почти 600 тысяч рублей. Эта цифра фигурирует на портале официально опубликованных правовых актов в постановлении, подписанном губернатором региона Павлом Малковым (сумма увеличивается с 80 460 рублей до 574 713 рублей за каждое привлеченное лицо). Правда, привлеченные иностранцы не должны быть гражданами стран СНГ.

Деньги были единственным крючком, на который можно было заманивать и удерживать людей в армии, считает сотрудник правозащитной организации "Идите лесом" Иван Чувиляев.

– Это видно по любым упоминаниям армии, войны и службы по контракту, которые есть в России в публичном поле. "Работа для настоящих мужчин", деньги сразу, выплаты сразу. Понятно, целевая аудитория – те, у кого микрокредиты, кредиты, кто потерял работу, кому нечем оплатить квартиру, машину, алименты, – говорит он. – Или бывали в нашей практике случаи, когда у человека мама слегла, умирала полгода, он все деньги потратил сначала на лечение, потом на похороны, и после этого у него уже ни накоплений, ни денег, вообще ничего – только реклама, которую сунули в почтовый ящик.

Такая тактика может быть вечной – никогда ни в одной стране мира не переведутся "финансово уязвимые" люди, зависящие от кредитов, выплат, пособий по безработице, считает эксперт. И на этом фоне Госдума все время меняла законодательство, связанное с призывом и контрактной службой.

– Контракт теперь можно подписывать сразу после начала срочной службы, и срок призыва изменился, и вот уже сделали 12-месячный призыв, и уже пересматривают реестр непризывных заболеваний, – поясняет Чувиляев. – По сути, призыв делают главной "кормовой базой" для контракта. Другая такая база – это зеки и сидящие в СИЗО. А так кто угодно может в любой момент оказаться контрактником, надо просто дать команду "фас!". Достаточно человека обвинить в чём угодно и выбрать меру пресечения – СИЗО. А потом приходит следователь: "Давай подписывай контракт, я закрою дело". То есть пока финансово уязвимых держали на денежном крючке, расширялась другая кормовая база – значит, прежнюю кормовую базу, связанную с деньгами, можно сужать. Тем более, что выплаты висят на региональных бюджетах, а не на федеральном.

История с высокими выплатами за подписание контракта, считает правозащитник, довольно долго была рабочей, но оказалась обоюдоострой для губернаторов, попавших между двух огней.

– В Якутии, если муж подписывает контракт, семье выдают телегу дров – ну кому эта телега дров нужна? Идите вы подальше со своей телегой, мы сами нарубим. Кому нужен этот вшивый дачный участок где-нибудь в Васкелово? Это Беглов (губернатор Санкт-Петербурга – СР) раздавал участки там, где самый оголтелый огородник не полезет дачу строить, – говорит Чувиляев. – Если посмотреть, что там за надбавки, и какие "ништяки" люди получали за то, что они сами или их родственники подписывали контракты, то все понятно. Все-таки люди не идиоты, они понимают, что клевать на удочку с выплатами не надо – говорят, что там есть какой-то обман, что ты их получишь и уедешь умирать, а не сторожить ржавые танки в Челябинской области, или эти единовременные выплаты у тебя отберут.

Как минимум один такой случай уже есть: в Петербурге задним числом отменили выплату для добровольцев. В августе несколько петербуржцев заключили контракты с добровольческим формированием "БАРС", а когда обратились в соцзащиту за обещанными выплатами в 1,6 миллиона рублей, им сказали, что 26 августа региональное правительство приняло постановление, которое отменило эту выплату для добровольцев, начиная с 1 августа. Сообщить об этом публично не посчитали нужным – в петербургском комитете по соцполитике уточнили, что постановление имеет гриф "для служебного пользования".

– И так со всеми выплатами происходит: когда их вводят или поднимают – из каждого утюга кричат, а снижают или отменяют потихонечку, – говорит эксперт. – Была гибридная война, теперь гибридная мобилизация. Она как вирус мутирует, адаптируется к меняющимся условиям. Депутаты Госдумы, видимо, ночью не спят – что бы ещё придумать, чтобы легче людей на войну заманивать.

И новшества появляются – отменяя на фоне провального бюджета единовременные выплаты, некоторые регионы заманивают на войну горящими акциями с миллионными выплатами, реклама напоминает торговую: спешите, только до такого-то числа. Например, в Тюменской области предлагают 3,4 млн при подписании контракта до 30 ноября, в ХМАО – 3,15 млн с региональными надбавками, Тамбовская, Московская и Тульская области предлагают по 2,6 млн тем, кто подпишет контракт до конца года. Самые важные условия акции часто бывают скрыты мелким шрифтом, как, например, в Самарской области, где максимальная сумма положена только офицерам. По мнению Ивана Чувиляева, денежным рычагом для манипуляции людьми чиновники путинской России "очень круто умеют пользоваться".

Юрист Движения сознательных отказчиков от военной службы Артем Клыга считает, что регионы урезают единовременные выплаты за подписание контракта, потому что "бюджет не резиновый", и огромные выплаты устанавливались во многих местах, например, в той же Самарской области, в качестве эксперимента.

– Я думаю, просто делались замеры, чтобы сравнить, сколько людей изъявляло желание добровольно подписывать контракт в период рекордных выплат, и сколько – в другие отчётные периоды. И сделали вывод, что много платить нет особого смысла, решив эти эксперименты в некоторых регионах прекратить. Наверное, роль сыграло и планирование федерального бюджета на следующий год, уже сейчас понятно, что он будет сильно провальным, – говорит Клыга.

Правда, не исключено, что с начала 2026 года выплаты опять поднимут, предполагает он. Это зависит от самостоятельности регионов и от того, какие траты они могут себе позволить.

– Скажем, в Самарской области были хорошие бюджетные показатели и определенная самостоятельность, которую они проявили в виде огромных выплат, пусть экспериментальных, потом откатились назад. А еще есть план набора для каждого региона, утвержденный Генеральным штабом, цифры там засекречены, считаются гостайной. Дальше регионы действуют каждый по-своему, где-то есть программы "Приведи друга – получи 100 000 ", где-то идёт активная пропаганда, где-то местное ТВ и радио активно подключают, чтобы планы выполнять, на это есть бюджеты, в дотационных регионах это трансферты из федерального центра. Исходя из этого, регионы определяют свою стратегию, меняют ее, экспериментируют, изучают цифры, – поясняет эксперт.

Какие-то методы или программы могут не сработать, допускает Клыга, поскольку всё оказывается не так радужно. Военные эксперты говорят про проблемы с личным составом – отсюда и попытки их решить.

– Я больше опасаюсь того, что все эти добровольные штуки закончатся, и начнутся уже принудительные меры в отношении уязвимых групп: срочников, иностранных граждан, заключённых. И тогда все проблемы, которые возникают при добровольном подписании контракта, с еще большей силой обрушатся на людей, у которых меньше возможностей отказаться от военной службы легальными путями, – говорит он. – И мы уже видим жалобы призывников и их родителей на принуждение к контракту, жалобы на то, что принуждают подписывать контракт людей, подозреваемых в уголовных делах, или мигрантов.