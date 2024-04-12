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Против Александра Невзорова возбудили ещё одно уголовное дело

В России возбуждено уголовное дело против публициста Александра Невзорова. Как сообщает издание "Фонтанка", Невзорову вменяют в вину "уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". В список так называемых иноагентов Минюст России внёс Невзорова в апреле прошлого года.

Какие именно правила не выполнял Невзоров, не уточняется. Лица, признанные в России "иноагентами", обязаны маркировать все свои публикации, включая посты в интернете, соответствующей подписью. Кроме того, они обязаны регулярно предоставлять властям финансовые отчёты о своих доходах.

За отсутствие "маркировки иноагента" Невзорова уже четыре раза штрафовали по административным статьям. Кроме того, за его выступления российский суд приговаривал его к штрафам по статье о "возбуждении ненависти".

Это не первое уголовное дело в отношении Невзорова. 6 мая 2022 года суд заочно арестовал его, а в феврале 2023 года заочно приговорил к восьми годам лишения свободы за публикации о предполагаемых преступлениях российских военных в украинских городах Мариуполь и Буча.

  • Александр Невзоров после начала войны в Украине переехал за границу. Он выступает с радикально антикремлёвских позиций и поддерживает Украину.

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Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

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