"Против диктатора-бандита". США выделили средства на оборону Балтии

Конгресс США одобрил выделение 200 миллионов долларов на помощь в сфере безопасности для стран Балтии – в связи с потенциальными угрозами из-за активизации агрессивных действий России на восточном фланге НАТО.

Финансирование, утвержденное на этой неделе в рамках Закона о выделении средств на оборону на 2026 финансовый год, обеспечивает продолжение поддержки Соединенными Штатами Эстонии, Латвии и Литвы в рамках Балтийской инициативы по безопасности (BSI).

Общая сумма нынешнего оборонного бюджета США – 838,7 миллиарда долларов. Документ был подписан президентом Дональдом Трампом 3 февраля. Среди прочего он закрепляет финансирование сотрудничества в области безопасности с тремя странами Балтии, несмотря на предыдущие попытки Пентагона ограничить или вовсе отменить его.

Дополнительные 10 миллионов долларов были выделены Эстонии в рамках программы "Финансирование иностранных вооруженных сил" из бюджета на зарубежные миссии. Ранее Таллин использовал эти средства для приобретения боеприпасов HIMARS, ракет Javelin и крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

"Америка в одиночку – более слабая Америка"

"Это отлично поможет нашим балтийским союзникам при сдерживании [России]", – сказал Радио Свободная Европа/Радио Свобода конгрессмен Дон Бэкон (республиканец из Небраски), отставной бригадный генерал ВВС США и сопредседатель Балтийского комитета Палаты представителей. Он добавил, что этот вопрос стал приоритетным после того, как министерство обороны заявило о намерении прекратить финансирование данной программы.

"Конгресс привержен укреплению альянса НАТО, и мы знаем, что необходимо уделить особое внимание странам Балтии, – отметил Бэкон, добавив, что история показывает опасность отказа США от глобальной вовлеченности. – Большинство членов Конгресса знают, что нам нужны друзья, чтобы противостоять Китаю, России и Ирану. Мы не можем сделать это в одиночку. Америка в одиночку – это более слабая Америка".

Три балтийские страны, все – члены НАТО и твердые сторонники Украины, в последние месяцы стали свидетелями вторжений российских самолетов или дронов. В сентябре прошлого года три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и пробыли там около 12 минут. Этот инцидент побудил Таллин запросить созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН и активизировать статью 4 Североатлантического договора, которая предусматривает консультации между союзниками в случае угрозы одному из членов альянса.

Мы не должны быть нейтральными. Мы должны встать на сторону свободы

Бэкон отметил, что война России против Украины, которой скоро исполнится четыре года, представляет угрозу и для других стран. По его словам, исход этого конфликта, крупнейшего и самого кровопролитного в Европе со времен Второй мировой войны, напрямую повлияет на ситуацию в сфере безопасности в Балтийском регионе и других уязвимых соседних странах.

"Если Украина падет, – считает конгрессмен, – мы можем с уверенностью утверждать, что следующей будет Молдова", – говорит конгрессмен. За этим, по его мнению, может последовать усиление давления Кремля на страны Балтии и Грузию.

"Мы не должны быть нейтральными, – говорит Дон Бэкон. – Мы должны встать на сторону свободы и против диктатора-бандита".

"Очень политическое решение"

Для стран Балтии нынешнее голосование Конгресса – это больше, чем просто бюджетное решение. Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис в интервью РСЕ/РС во время визита в Вашингтон 4 февраля подчеркнул, что Балтийский регион является передовой линией НАТО.

"Это решение по своей сути очень политическое", – сказал Будрис, охарактеризовав его как свидетельство прочных трансатлантических связей. Литовский министр также указал на весь спектр угроз в сфере безопасности, с которыми сталкивается регион, включая гибридные операции России и Беларуси.

По словам Будриса, Литва и ее соседи накапливают опыт в противодействии гибридным тактикам, разброс которых весьма велик. Они варьируются от информационной войны до инструментализации миграции, как в случае с наплывом мигрантов на границы Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией, и дестабилизирующих действий против гражданской авиации.

"Мы должны ожидать, что завтра или послезавтра это давление примет новые формы", – предупредил литовский политик, охарактеризовав гибридную войну как часть новой реальности в сфере безопасности стран Запада.

Сигнал от обеих партий

Кристен Тейлор, заместитель директора Трансатлантической инициативы по безопасности Атлантического совета, заявила РСЕ/РС, что законопроект появляется в момент, когда активность России на восточном фланге НАТО усиливается. "Это финансирование предназначено для поддержки оперативной совместимости и укрепления военного потенциала балтийских союзников", – сказала Тейлор.

Еще важнее, добавила она, что это придает уверенности союзникам, которые стали испытывать беспокойство по поводу приверженности Вашингтона традиционным связям с Европой.

Закон о выделении средств на оборону был принят Палатой представителей с минимальным перевесом в 217 голосов против 214 и прошел Сенат с более комфортным результатом в 71 голос против 29, после чего был подписан президентом Трампом.