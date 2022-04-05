Против двух участников антивоенной акции завели дело о хулиганстве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хулиганстве в отношении Антона Жучкова и Владимира Сергеева, которых полиция задержала на антивоенной акции в Москве. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

17 марта суд в Москве отправил Жучкова и Сергеева в СИЗО. Их подозревают в приготовлении к хулиганству с применением оружия либо группой лиц. Сейчас они находятся в больнице при изоляторе, где лечатся от воспаления лёгких.

По информации правозащитников, Жучкова и Сергеева задержали 6 марта на Пушкинской площади, но известно о том, где они находятся, стало только 12 марта. Их обнаружили в больнице НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"ОВД-Инфо" обращает внимание на то, что 6 марта паблик во "ВКонтакте" под названием "Вежливые Люди/Война" опубликовал пост с фотографией, видеозаписями и подписью: "На Пушкинской (возле Макдональдса), были задержаны двое граждан. Имели при себе взрывчатые вещества (коктейль молотова и составные части сву)".