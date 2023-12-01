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Против Навального возбудили новое уголовное дело

Навальный на заседании суда по видеосвязи, август 2023 года
Навальный на заседании суда по видеосвязи, август 2023 года

Против российского оппозиционного политика Алексея Навального, находящегося в колонии во Владимирской области, возбудили новое уголовное дело. На этот раз – о вандализме по мотивам политической ненависти или в составе группы лиц. Об этом сообщается в телеграм-канале политика.

По словам Навального, он получил письмо из Следственного комитета России. "Сообщаю, что в отношении вас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ. Два эпизода", цитирует политик письмо следователя.

Навальный отметил, что содержание статьи он не знает – "а посмотреть негде".

"Ну то есть они реально раз в три месяца возбуждают против меня новое уголовное дело. Никогда еще осуждённый, сидящий больше года в одиночной камере, не жил такой насыщенной общественно-политической жизнью", – пишет Навальный.

Также он сообщил, что письма от жены и адвоката по-прежнему изымает цензура.

  • В августе 2023 года Мосгорсуд признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму и его финансировании, приговорив политика к 19 годам колонии особого режима.
  • Сейчас Навальный находится в колонии строгого режима во Владимирской области по обвинению в мошенничестве. В сентябре 2023 года его как "неисправимого" на год перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) – "самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов", писал он.
  • Ранее политика 23 раза помещали в ШИЗО, а также на полгода – в помещение камерного типа (ПКТ). Поводами, например, были расстёгнутая пуговица и отказ мыть забор.
  • Навальный вину не признаёт, многие правозащитные организации признали его политзаключённым.

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