Против Навального возбудили новое уголовное дело

Против российского оппозиционного политика Алексея Навального, находящегося в колонии во Владимирской области, возбудили новое уголовное дело. На этот раз – о вандализме по мотивам политической ненависти или в составе группы лиц. Об этом сообщается в телеграм-канале политика.
По словам Навального, он получил письмо из Следственного комитета России. "Сообщаю, что в отношении вас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ. Два эпизода", цитирует политик письмо следователя.
Навальный отметил, что содержание статьи он не знает – "а посмотреть негде".
"Ну то есть они реально раз в три месяца возбуждают против меня новое уголовное дело. Никогда еще осуждённый, сидящий больше года в одиночной камере, не жил такой насыщенной общественно-политической жизнью", – пишет Навальный.
Также он сообщил, что письма от жены и адвоката по-прежнему изымает цензура.
- В августе 2023 года Мосгорсуд признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму и его финансировании, приговорив политика к 19 годам колонии особого режима.
- Сейчас Навальный находится в колонии строгого режима во Владимирской области по обвинению в мошенничестве. В сентябре 2023 года его как "неисправимого" на год перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) – "самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов", писал он.
- Ранее политика 23 раза помещали в ШИЗО, а также на полгода – в помещение камерного типа (ПКТ). Поводами, например, были расстёгнутая пуговица и отказ мыть забор.
- Навальный вину не признаёт, многие правозащитные организации признали его политзаключённым.
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