Против Навального возбудили новое уголовное дело

Против российского оппозиционного политика Алексея Навального, находящегося в колонии во Владимирской области, возбудили новое уголовное дело. На этот раз – о вандализме по мотивам политической ненависти или в составе группы лиц. Об этом сообщается в телеграм-канале политика.

По словам Навального, он получил письмо из Следственного комитета России. "Сообщаю, что в отношении вас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ. Два эпизода", цитирует политик письмо следователя.

Навальный отметил, что содержание статьи он не знает – "а посмотреть негде".

"Ну то есть они реально раз в три месяца возбуждают против меня новое уголовное дело. Никогда еще осуждённый, сидящий больше года в одиночной камере, не жил такой насыщенной общественно-политической жизнью", – пишет Навальный.

Также он сообщил, что письма от жены и адвоката по-прежнему изымает цензура.