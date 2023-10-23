Против оппозиционного политика, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова возбуждено уголовное дело о так называемых фейках о российской армии. Это подтвердил сам Гудков, выложив в соцсетях фотографии постановления о возбуждении дела.

Поводом стал видеоролик под названием "К чему привела война Путина в Украине?", который экс-депутат в апреле 2022 года опубликовал на своём канале в ютьюбе. В нём он рассказывал о разрушении российской армией жилых домов и гражданской инфраструктуры в Украине, а также о массовых убийствах мирных жителей в Буче, Ирпене и Бородянке.

"Вот так и становятся уголовниками в России. Повелся на чью-то провокацию (кстати, чью?), поверил в то, что армия РФ может убивать мирных жителей. Как я мог. Головокружительная, конечно, у меня карьера. Наконец-то я авторитетный депутат", - прокомментировал Гудков.

По статье о "фейках об армии" ему может грозить до 10 лет лишения свободы.