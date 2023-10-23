Против оппозиционного политика, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова возбуждено уголовное дело о так называемых фейках о российской армии. Это подтвердил сам Гудков, выложив в соцсетях фотографии постановления о возбуждении дела.
Поводом стал видеоролик под названием "К чему привела война Путина в Украине?", который экс-депутат в апреле 2022 года опубликовал на своём канале в ютьюбе. В нём он рассказывал о разрушении российской армией жилых домов и гражданской инфраструктуры в Украине, а также о массовых убийствах мирных жителей в Буче, Ирпене и Бородянке.
"Вот так и становятся уголовниками в России. Повелся на чью-то провокацию (кстати, чью?), поверил в то, что армия РФ может убивать мирных жителей. Как я мог. Головокружительная, конечно, у меня карьера. Наконец-то я авторитетный депутат", - прокомментировал Гудков.
По статье о "фейках об армии" ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
- Дмитрий Гудков был депутатом Государственной Думы в 2011-2016 годах. Он баллотировался от партии "Справедливая Россия", но был исключён из неё в 2013 году. В 2021 году уехал из России. После начала военного вторжения России в Украину резко осудил его. Входит в Антивоенный комитет России. Внесён Минюстом в список так называемых иностранных агентов.
- Административная и уголовная статьи о фейках о российской армии b j дискредитации российской армии были добавлены Госдумой в российское законодательство после начала российского вторжения в Украину. Фейками суды признают обвинения российской армии в военных преступлениях, в том числе убийстве некомбатантов и атаках на гражданские объекты.
- Российские суды вынесли уже десятки приговоров по делам о так называемых фейках. Максимальный срок – восемь с половиной лет колонии – получил политик Илья Яшин. Как правило, приговоры выносились в связи с высказываниями об убийствах российскими военными мирных жителей Украины в Буче или Мариуполе. Оправдательных приговоров по этой статье не было.
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