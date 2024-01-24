Против проводницы, выкинувшей кота из поезда, возбуждено уголовное дело

Против проводницы РЖД, которая выбросила из поезда кота Твикса, возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Об этом сообщили источники российского государственного агентства РИА "Новости".
Накануне в РЖД сообщили, что после широкого общественного резонанса проводницу отстранили от работы.
В среду также стало известно, что холдинг "Российские железные дороги" внёс изменения в правила перевозки животных, чтобы не допустить повторения таких ситуаций.
По новым правилам перевозки сотрудники РЖД больше не имеют права высаживать обнаруженных в вагонах животных. Они будут обязаны сначала попытаться найти владельцев. Если это не получится, животное должно быть передано сотрудникам ближайшей железнодорожной станции. Те обязаны также искать владельца, а если он не найдётся, передать животное в приют. Об этом сообщил глава Федеральной пассажирской компании Владимир Пястолов в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного правилам перевозки домашних животных общественным транспортом.
- 11 января в поезде, ехавшем по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург, проводница обнаружила в вагоне гуляющего кота. Она решила, что бездомный кот проник в вагон, и выбросила его из поезда, несмотря на мороз. Позже оказалось, что домашний кот по кличке Твикс ехал с хозяином, но выбрался из переноски, пока владелец спал. По утверждению проводницы, она пыталась найти владельца животного в вагоне, но не смогла.
- Хозяин объявил награду за возвращение кота. Его искали сотни волонтёров. Кот был найден мёртвым.
- История Твикса вызвала широкий резонанс в соцсетях. Тысячи пользователей требовали привлечь проводницу к ответственности. Петицию с требованием её увольнения подписали более 380 тысяч человек. Руководство РЖД принесло извинения владельцу животного и пообещало провести служебное расследование.
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