Против проводницы, выкинувшей кота из поезда, возбуждено уголовное дело

Против проводницы РЖД, которая выбросила из поезда кота Твикса, возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Об этом сообщили источники российского государственного агентства РИА "Новости".

Накануне в РЖД сообщили, что после широкого общественного резонанса проводницу отстранили от работы.

В среду также стало известно, что холдинг "Российские железные дороги" внёс изменения в правила перевозки животных, чтобы не допустить повторения таких ситуаций.

По новым правилам перевозки сотрудники РЖД больше не имеют права высаживать обнаруженных в вагонах животных. Они будут обязаны сначала попытаться найти владельцев. Если это не получится, животное должно быть передано сотрудникам ближайшей железнодорожной станции. Те обязаны также искать владельца, а если он не найдётся, передать животное в приют. Об этом сообщил глава Федеральной пассажирской компании Владимир Пястолов в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного правилам перевозки домашних животных общественным транспортом.