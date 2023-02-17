В Москве после обыска пропала участница Pussy Riot Рита Флорес

В Москве пропала участница арт-группы Pussy Riot Рита Флорес. Об этом сообщила активистка группы Мария Алёхина. По её словам, утром в пятницу Флорес позвонила своему адвокату Даниилу Берману и сказала, что к ней в квартиру пришли сотрудники правоохранительных органов и проводят обыск. После этого она перестала выходить на связь.

Адвокат Берман подтвердил, что получил звонок от Флорес. Та уточнила, что её увозят в управление Следственного комитета по Мещанскому районы Москвы, и что полицейские отбирают у неё телефон. Далее телефон Флорес оказался заблокирован. Берман приехал в районное управление СК, но там ему сообщили, что такой задержанной у них нет. С чем могли быть связаны обыск и задержание Флорес, неизвестно.

В декабре прошлого года в квартире Флорес уже проходил обыск. Он был связан с уголовным делом против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, обвинённого в распространении "фейков о российской армии". Тогда у Флорес изъяли всю электронную технику, а саму её вызвали на допрос в СК. По делу она проходила в качестве свидетеля.