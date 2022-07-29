Против жены Леонида Гозмана возбудили уголовное дело

Против жены политика Леонида Гозмана возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства.

"Только что нам объявили, что против моей жены тоже возбуждено уголовное дело за то же страшное преступление - за несвоевременное информирование о втором гражданстве! Мафия при своих разборках не трогала жён и детей. Этим все по хрену!", – написал политик в фейсбуке.

Ранее уголовное дело по этой же статье было возбуждено против Гозмана. Политик был допрошен в Следственном комитете в качестве подозреваемого, после чего его отпустили.

"Оказывается, Леонид Яковлевич, приняв в 2018 году израильское гражданство, уведомил миграционную службу об этом год спустя: в 2019 году", – рассказал "Интерфаксу" адвокат Гозмана Михаил Бирюков. Он отметил, что его подзащитный предоставил следователям документы, подтверждающие, что уведомление было подано, поэтому дело будет прекращено или ограничится штрафом.