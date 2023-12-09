Против журналиста Андрея Серафимова возбудили уголовное дело в России

Российский журналист Андрей Серафимов сообщил, что против него завели уголовное дело по статье о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом сообщает "Новая газета Европа", с которой сотрудничает Серафимов.

По вменяемой статье журналисту грозит до шести лет колонии.

Что стало поводом для возбуждения дела не уточнятся. Серафимов предполагает, что причиной стали его сообщения в соцсетях с призывами не ходить в военкоматы.

В разговоре с "Новая газета Европа" журналист отметил, что полицейские приходили домой к его родственникам, а затем вызвали их на допрос. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов были в вузе, в котором учится Серафимов. Сам он находится за границей.

Андрей Серафимов ­– бывший руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" в Томской области в 2018–2019 годах. Сотрудничает с изданиями "Медуза" и "Новая газета Европа".

Больше новостей Радио Свобода: