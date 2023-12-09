Осуждённого за "фейки" онкобольного из Советска этапировали в колонию

Осуждённого за так называемые фейки о российской армии онкобольного Игоря Барышникова этапировали в ИК-8 Калининградской области. Об этом в субботу сообщает издание "ОВД-Инфо".

21 ноября Игорь Барышников не смог оспорить своё заключение в колонию на 7,5 лет, несмотря на наличие у него онкологии. Его адвокат Мария Бонцлер считает, что нахождение под стражей смертельно опасно для Барышникова. Помимо этого в его теле установлена цитостома – трубка для отвода жидкости, которую нужно периодически менять. В последнем слове Барышников заявил, что ему не оказывают никакой медицинской помощи, пишет Север.Реалии.