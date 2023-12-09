Осуждённого за "фейки" онкобольного из Советска этапировали в колонию

Осуждённого за так называемые фейки о российской армии онкобольного Игоря Барышникова этапировали в ИК-8 Калининградской области. Об этом в субботу сообщает издание "ОВД-Инфо".
21 ноября Игорь Барышников не смог оспорить своё заключение в колонию на 7,5 лет, несмотря на наличие у него онкологии. Его адвокат Мария Бонцлер считает, что нахождение под стражей смертельно опасно для Барышникова. Помимо этого в его теле установлена цитостома – трубка для отвода жидкости, которую нужно периодически менять. В последнем слове Барышников заявил, что ему не оказывают никакой медицинской помощи, пишет Север.Реалии.
- Игорь Барышников – 64-летний активист из Советска. В мае 2022 года он стал первым в Калининградской области фигурантом уголовного дела о "фейках" о российской армии.
- 22 июня 2023 года суд приговорил активиста к 7,5 годам лишения свободы, несмотря на то, что он болеет раком и был единственным опекуном своей 97-летней парализованной матери. Через полтора месяца после ареста Барышникова она скончалась. На похороны его не отпустили.
- Фейками российские власти считают публикацию любой информации о войне в Украине, отличной от версии Минобороны России. По этой статье может грозить до 10 лет лишения свободы.
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