Противника добычи угля на Кузбассе оштрафовали на 300 тысяч рублей

Суд в Кемеровской области оштрафовал активиста Сергея Шереметьева на 300 тысяч рублей за участие в перекрытии дороги к угольному разрезу. Об этом сообщил проект о гражданском активизме "Активатика".

Шереметьева признали виновным по административной статье о самоуправстве. Активист будет обжаловать решение суда.

Протокол на Шереметьева составили за то, что он вместе с другими местными жителями не давал проехать технике к угольному разрезу Апанасовский. По словам Шереметьева, с 1 ноября – первой попытки экскаватора проехать через деревню к разрезу – "в дежурствах хотя бы по разу приняли участие больше ста человек, практически три деревни".

Через три недели противостояния у Шереметьева и его соратника Владимира Горенкова прошли обыски. Активистов допросили в отделе полиции, но уголовное дело заводить не стали, пишут Сибирь.Реалии.

Апанасовский карьер начали разрабатывать в 2010 году – буквально в 300 метрах от близлежащей деревни, рассказывает Шереметьев. Жители возмутились таким соседством. Они писали жалобы, получали отписки и в итоге сами пошли на разрез: не давали работать технике, вставали между экскаваторами и БелАЗами. Участок был законсервирован. Подобными действиями жители остановили добычу угля рядом с домами в 2019 и 2022 годах.

На протяжении всего этого времени активисты сталкивались с давлением. В 2021 году Шереметьев сообщил, что его избили трое людей, приехавших с бывшим депутатом местного Заксобрания. Горенков рассказывает, что активистов провоцировали на драки, на одну местную жительницу наехал джип, другую избили во время дежурства и сломали ей телефон. Помимо этого, активистов неоднократно задерживали и проводили в их домах обыски.

Аман Тулеев, ещё будучи губернатором Кемеровской области, называл противников добычи угля в регионе "отморозками" и говорил, что "им платят большие деньги" за протесты. Нынешний губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, наоборот, на словах встал на сторону жителей, однако разрабатывать карьер тогда продолжили – из-за чего у кемеровчан "произошёл разрыв шаблонов".