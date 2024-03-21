87 процентов. Соцсети — о последствиях переизбрания Путина

Рунет продолжает подводить итоги президентских выборов в России. Маленькой интригой для комментаров на этой неделе стало то, кто из ближайших соседей и мировых лидеров поздравил Путина с победой.
Как оказалось, зачастую комментаторы выдавали желаемое за действительное, но при этом оставалось важным, что многие действительно прислали поздравления не сразу.
Лидеры КНДР, Узбекистана, Таджикистана, Никарагуа и Венесуэлы поздравили Путина с переизбранием.
Норм.
На данном этапе Путина поздравили Лукашенко, Мадуро, Арсе, Ортега, Диас-Канель, Сиомара Кастро, Ын и Рахмон. От имени кубинских коллег выступил министр иностранных дел Родригес Парилья. От Хамаса и талибов пока ничего не слышно. Информация обновляется.
Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Хания поздравил Путина с победой на выборах. Это он что-то замешкался – президент Палестинской автономии Махмуд Аббас поздравил Путина еще вчера.
Среди тех, кто признал выборы в России легитимными и поздравил Путина с победой – естественно, Ким Чен Ын из Северной Кореи, Си Цзиньпин из Китая, Ибрагим Раиси из Ирана, а также: Боливия, Нигер, Гондурас, Бурунди, Чад и, не в последнюю очередь, движение хуситов.
Снова увидим соглашательство. К чему оно ведет – лучше всех знают в Украине
А в ЕС рассматривают возможность признать Путина нелегитимным – как и фейковый «референдум» 2020 года, который позволил ему баллотироваться в очередной раз.
Хороший шанс для Израиля показать, что он на правильной стороне истории, и не признать результаты так называемых выборов – вместе со всем цивилизованным миром.
Но, боюсь, и у Израиля, и у большей части западного мира снова не хватит сил противостоять диктатору до конца. Снова увидим соглашательство. К чему оно ведет – лучше всех знают в Украине.
Надо еще добавить лидера Турции Реджепа Эрдогана, но в целом картина ясная. Поздравляют суверенные лидеры Евразии и социалистических стран Латинской Америки. И убрать Папу, который опроверг поздравления.
Красное евразийство во внешней политике как оно есть.
Эрдоган поздравил Путина с победой. Не смотря на то, что сегодня 10 лет воссоединения Крыма с Россией, что Турция пока не признала. Несмотря на то, что в Турции и праздник победы над Британией и, вы не поверите, победы над Австралией, Эрдоган нашёл время и силы и позвонил Путину.
Почти под конец дня президент Турции-таки нашел время на звонок В.В. Путину и поздравления с уверенной победой. СМИ говорят, что поздравил тепло. Стороны даже успели обсудить дальнейшие обоюдные планы на многовекторное развитие российско-турецких отношений.
Знаете поговорку «дорога ложка к обеду»? И Р.Т. Эрдоган знает. И, несмотря на всю «теплоту» звонка, показать турки пытались именно то, что показали: занимать почетное первое место среди поздравивших международных лидеров Р.Т. Эрдоган не стремился. Как и второе, и третье. Мол, есть дела поважнее, приоритеты расставлены.
Так было запланировано, да и вообще Турция - она про символизм. И если кому-то вдруг показалось, что вы просто что-то не так поняли, то нет, все всё поняли так. Ибо так было запланировано.
Поняли и запомнили.
Не знаю, как сказать об этом, но придется, noblesse oblige
Итак, закончился день, следующий после 17 марта, когда его Главного бенефициара поздравляли все близкие партнеры и союзники по СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, включая лидеров Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Абхазии, Южной Осетии, дружественных вождей молдавской оппозиции и даже примкнувшего к ним президента Турции.
И кого же, спрашивается, мы не обнаружим в этом списке поздравителей?
Таки вы будете правы, здесь нет премьер-министра Армении…
Но не подумайте ничего такого, он целый день общался, причём, довольно нервно, с жителями Тавушской области, объясняя им, что мир с Азербайджаном потребует от них, возможно, некоторых территориальных уступок.
Согласитесь, для мирного будущего Армении есть вещи существенно более важные, чем протокольные отношения с Главным бенефициаром 17 марта…
А ведь Пашинян — единственный из формальных союзников, кто не поздравил Путина. Фронды можно было бы ждать и от Токаева, и от Мирзиеева в определенных условиях. Но нет, они поздравили в числе первых, а Пашинян — нет.
Такой вот забавный и совершенно безоценочный факт.
Пашинян поздравил Путина с победой на выборах. Спустя сутки после поздравлений от Алиева.
С середины недели пошли поздравления от партнёров по БРИКС.
Премьер Индии поздравляет Путина с триумфальным переизбранием, а потом созванивается с Зеленским
Не только Си, но еще и Моди. "Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Глава индийского правительства пожелал благополучия и процветания российскому народу. Путин в свою очередь пожелал Моди успешного проведения предстоящих парламентских выборов". Товарищ Моди потом и Зеленскому звонил, но поздравление есть поздравление.
Премьер Индии Моди сначала поздравляет Путина с триумфальным переизбранием, а потом созванивается с Зеленским. Хорошо бы «конфликт» завершился, говорит Моди, а другой рукой подписывает очередной многомиллионный контракт на поставки российского топлива в Индию.
Нет пределов лицемерию, воистину.
Путина поздравили главы 10 государств. Большинство из них лежат вдоль Великого Шелкового Пути. ВШП наш!
Страны Запада в основном занимают сдержанную позицию.
Признать и поздравить Президента Путина - значит сдать свою прежнюю публичную позицию. Не признать - значит отказ от общения.
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Можно делать вид, что типа "я взаимодействую с генералами или министрами", но они подчиняется всё тому же Президенту Путину. И значит... ты просто врешь самому себе и своим грекам или немцам.
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А можно ли не общаться? Да, но это вопрос веры. Что может пойти не так? В Европе, в Красном море, на Украине, в Берлине или в еще тысяче мест, где есть влияние России.
Странный акцент на признание/непризнание результатов выборов — это чистый новодел последних лет.
🔘Вся дипломатическая традиция годами сводилась к простой парадигме: если ты союзник — то поздравь, если враг — то промолчи.
🔘Это связано с тем, что выборы всегда были сугубо внутренним процессом каждого государства. Мы можем сколько угодно осуждать американское голосование по почте, бюллетени от мертвых людей, или же то, что в одном из городов Аляски мэром в течение двадцати лет был кот🐱 Но это выбор американских граждан — имеют право.
🔘Международное право на тему признания/непризнания результатов выборов также безмолвствует — нет никаких международных соглашений на эту тему, каждое государство формирует собственную позицию.
Ещё одна тема - что Путин будет делать после выборов. На встрече со своими доверенными лицами он заявил, что всё это лишь "пролог" перед будущими победами.
Откуда на прошедших выборах взялся туркменский результат?
Было выдвинуто две версии. Согласно одной из них, цифру в 87% или близкую к ней спустили низовым исполнителям с самого верха. Эта цифра была призвана обозначить собственную решимость и стать однозначным сигналом и Западу, и нелояльным внутри страны. Мол, что бы вы там ни бурчали у себя на кухнях, мы даже теоретически не рассматриваем никакую альтернативу нынешнему курсу и с вами, недобитки либеральные, считаться не будем.
Согласно второму объяснению, туркменский процент возник спонтанно из неумеренного рвения на местах, то есть вектор был направлен не сверху вниз, а снизу вверх. Руководители регионов побоялись выглядеть хуже, чем соседи, ну и малость перестарались с накрутками, чтобы избежать неприятных сравнений не в свою пользу: "а чего это вы, Сергей Семёнович, за москвичами недосмотрели". Ну и вообще, время сами понимаете какое, лучше перестраховаться.
Разрушение механизмов обратной связи между властью и обществом - страшная вещь
На самом деле, вторая гипотеза выглядит даже более стрёмно, чем первая, которая предполагает осознанное целеполагание. В первом случае вертикаль понимает, чего она делает и чего стоят ее результаты. А во втором происходит самоослепление системы, и возникает большой риск, что наверху примут красивое туркменское единодушие за чистую монету, ну и начнут действовать соответствующе, напролом, исходя из якобы неисчерпаемого мандата народного доверия.
Мы такое уже проходили, когда кое-кто перед 24.02 поверил в доклады и "отчёты с мест", которые ему приносили в секретных папочках услужливые работники. Там и про Медведчука было написано, и про то, как на Украине ждут не дождутся наших войск. Что из этого вышло, все мы видели. И как бы не повторилось это и во второй раз. Разрушение механизмов обратной связи между властью и обществом - страшная вещь.
Ночью сознательно решил не репостить первые результаты. Не верил.
Да и никто не верил, кроме одного человека, ради которого эту красивую цифру и сделали.
И он, похоже, искренне верит и в нее, и в собственную тотальную поддержку.
А раз поддержка тотальная, то получен мандат доверия на все и можно делать, что угодно.
В том числе обеспечивать "человеческим материалом" обещанное летнее "стратегическое наступление".
И веселые повестки ждут нас в ближайшее же время.
Мы недооцениваем степень деградации системы. И степень того, насколько она верит в собственные силу и непогрешимость...
«Победу» Путина с результатом 87% проще всего считать прихотью диктатора, ублажающего свое тщеславие и амбиции. Наверняка этот мотив тоже присутствует. С каждыми новыми выборами «процент поддержки» все больше и больше. А как иначе? Снижение процента считалось бы сегодня катастрофой, все бы подумали, что Акела промахнулся. К тому же нынешний процент чудесным образом совпадает с уже навязшей в зубах пропагандисткой мантрой в 86% поддержки Путина населением России. Но то была пропаганда, а вот теперь, пожалуйста, результаты голосования!
Однако у столь высокой, невероятно высокой цифры поддержки есть и более серьезное объяснение. Возможно, Путину необходимо получить общенародный мандат на жесткие действия в ближайшем будущем. Нам кажется порой, что эти игры излишни для устоявшейся диктатуры, но давайте вспомним заседание Совета Безопасности накануне вторжения в Украину. Для столь решительного шага Путину понадобилось коллективное решение, хотя технически оно не было необходимым – вполне можно было обойтись и без него. Вспомним и Сталина, который требовал от своего ближайшего окружения ставить подписи под общими решениями о массовых арестах и новых кампаниях политических репрессий. Почему-то неуютно диктаторам принимать преступные решения в одиночку.
агрессия и репрессии идут рука об руку в авторитарном режиме
Другой вопрос – что за этим последует? Как Путин собирается распорядиться «всенародной поддержкой»? Вполне вероятно, что это мандат на эскалацию военных действий, включающих в себя расширение географии войны и применения тактического ядерного оружия. О последнем не раз упоминалось в последнее время, но только гипотетически, как о теоретической возможности. Теперь эта возможность может быть реализована со ссылкой на волю народа, поддержавшего политику президента.
Параллельно с экспансией будут усиливаться и политические репрессии внутри страны. Это неизбежно, такова логика авторитаризма – агрессия и репрессии идут рука об руку в авторитарном режиме. Мы можем ожидать новых кампаний ненависти, массовых арестов явных и скрытых противников режима (в том числе недовольных или сомневающихся среди кремлевской элиты), создания политических концлагерей, закрытия границ, возвращения смертной казни, серьезного ужесточения уголовного законодательства.
Диктаторы всегда рисуют (да и вообще в силу отсутствия равного доступа к СМИ и проч результаты никак нельзя считать "реальными" выборами), но важно СКОЛЬКО они чувствуют для себя комфортным нарисовать. Напомню, что в 2012 году на фоне массовых протестов, Путин нарисовал себе только скромненькие 63.6%, чтобы никого не раздражать. В 2024 же мы видим выход за всякие рамки приличий - как индикатор растущей "оторванности" режима, который больше не заботит ни какой-то учет интересов либерального меньшинства внутри (что продемонстрировало со всей четкостью и убийство Навального), ни Запада извне (что также понятно с 2022 года, но лишний раз подчеркнуто). Никаких сдержек/правил приличия больше нет, и Путин этим результатом дает себе зеленый свет на всё.
"Мы едины, неуязвимы," - как бы говорит Кремль, - "И пойдем в войне против Запада до конца. А вы - это примете." Кстати, окончательный разрыв с Западом и террор, развязанный против либеральной оппозиции, это звенья в одной логической цепи для Путина,- поскольку КГБ видит либеральную оппозицию строго как агентов Запада и никак иначе.
- Что тут нового?
Да, это продолжение тренда, который усиливается, и не видит для себя никакого сопротивления. Казалось бы, новое как раз должно быть для тех комментаторов, которые считают толпу, вышедшую на похороны Навального или пришедшую к заграничным участкам, "силой". Для Кремля это не сила, что со всей очевидностью показывает результат в 87%.
О том же свидетельствует факт произнесенной наконец-то Путиным фамилии Навального после выборов: в лучших гбшных традициях не упоминал, пока считал угрозой, чтобы не делать рекламу. Теперь этого ограничителя больше нет.
- Что дальше?
"Ну, чего еще можно от Путина ожидать." - пишут мне в комментариях люди с явным отсутствием воображения.
Ожидать можно многого, конечно. Это и новая волна мобилизации для мощной атаки на Украину. И массовый террор внутри страны (он рос, но пока оставался точечным). И - ключевое: растущая вероятность столкновения с НАТО в будущем, что все более активно начинается обсуждаться. Скучно не будет.
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