87 процентов. Соцсети — о последствиях переизбрания Путина

Рунет продолжает подводить итоги президентских выборов в России. Маленькой интригой для комментаров на этой неделе стало то, кто из ближайших соседей и мировых лидеров поздравил Путина с победой.

Как оказалось, зачастую комментаторы выдавали желаемое за действительное, но при этом оставалось важным, что многие действительно прислали поздравления не сразу.

Илья Жегулёв:

Лидеры КНДР, Узбекистана, Таджикистана, Никарагуа и Венесуэлы поздравили Путина с переизбранием.

Норм.

Олег Пшеничный:

На данном этапе Путина поздравили Лукашенко, Мадуро, Арсе, Ортега, Диас-Канель, Сиомара Кастро, Ын и Рахмон. От имени кубинских коллег выступил министр иностранных дел Родригес Парилья. От Хамаса и талибов пока ничего не слышно. Информация обновляется.

Леонид Невзлин:

Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Хания поздравил Путина с победой на выборах. Это он что-то замешкался – президент Палестинской автономии Махмуд Аббас поздравил Путина еще вчера.

Среди тех, кто признал выборы в России легитимными и поздравил Путина с победой – естественно, Ким Чен Ын из Северной Кореи, Си Цзиньпин из Китая, Ибрагим Раиси из Ирана, а также: Боливия, Нигер, Гондурас, Бурунди, Чад и, не в последнюю очередь, движение хуситов.

Снова увидим соглашательство. К чему оно ведет – лучше всех знают в Украине

А в ЕС рассматривают возможность признать Путина нелегитимным – как и фейковый «референдум» 2020 года, который позволил ему баллотироваться в очередной раз.

Хороший шанс для Израиля показать, что он на правильной стороне истории, и не признать результаты так называемых выборов – вместе со всем цивилизованным миром.

Но, боюсь, и у Израиля, и у большей части западного мира снова не хватит сил противостоять диктатору до конца. Снова увидим соглашательство. К чему оно ведет – лучше всех знают в Украине.

Алексей Дзермант:

Надо еще добавить лидера Турции Реджепа Эрдогана, но в целом картина ясная. Поздравляют суверенные лидеры Евразии и социалистических стран Латинской Америки. И убрать Папу, который опроверг поздравления.

Красное евразийство во внешней политике как оно есть.

Сергей Марков:

Эрдоган поздравил Путина с победой. Не смотря на то, что сегодня 10 лет воссоединения Крыма с Россией, что Турция пока не признала. Несмотря на то, что в Турции и праздник победы над Британией и, вы не поверите, победы над Австралией, Эрдоган нашёл время и силы и позвонил Путину.

Владимир Аватков:

Почти под конец дня президент Турции-таки нашел время на звонок В.В. Путину и поздравления с уверенной победой. СМИ говорят, что поздравил тепло. Стороны даже успели обсудить дальнейшие обоюдные планы на многовекторное развитие российско-турецких отношений.

Знаете поговорку «дорога ложка к обеду»? И Р.Т. Эрдоган знает. И, несмотря на всю «теплоту» звонка, показать турки пытались именно то, что показали: занимать почетное первое место среди поздравивших международных лидеров Р.Т. Эрдоган не стремился. Как и второе, и третье. Мол, есть дела поважнее, приоритеты расставлены.

Так было запланировано, да и вообще Турция - она про символизм. И если кому-то вдруг показалось, что вы просто что-то не так поняли, то нет, все всё поняли так. Ибо так было запланировано.

Поняли и запомнили.

Аркадий Дубнов:

Не знаю, как сказать об этом, но придется, noblesse oblige

Итак, закончился день, следующий после 17 марта, когда его Главного бенефициара поздравляли все близкие партнеры и союзники по СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, включая лидеров Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Абхазии, Южной Осетии, дружественных вождей молдавской оппозиции и даже примкнувшего к ним президента Турции.

И кого же, спрашивается, мы не обнаружим в этом списке поздравителей?

Таки вы будете правы, здесь нет премьер-министра Армении…

Но не подумайте ничего такого, он целый день общался, причём, довольно нервно, с жителями Тавушской области, объясняя им, что мир с Азербайджаном потребует от них, возможно, некоторых территориальных уступок.

Согласитесь, для мирного будущего Армении есть вещи существенно более важные, чем протокольные отношения с Главным бенефициаром 17 марта…

Кирилл Кривошеев:

А ведь Пашинян — единственный из формальных союзников, кто не поздравил Путина. Фронды можно было бы ждать и от Токаева, и от Мирзиеева в определенных условиях. Но нет, они поздравили в числе первых, а Пашинян — нет.

Такой вот забавный и совершенно безоценочный факт.

Борис Рожин:

Пашинян поздравил Путина с победой на выборах. Спустя сутки после поздравлений от Алиева.

С середины недели пошли поздравления от партнёров по БРИКС.

Фёдор Крашенинников:

Премьер Индии поздравляет Путина с триумфальным переизбранием, а потом созванивается с Зеленским

Не только Си, но еще и Моди. "Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Глава индийского правительства пожелал благополучия и процветания российскому народу. Путин в свою очередь пожелал Моди успешного проведения предстоящих парламентских выборов". Товарищ Моди потом и Зеленскому звонил, но поздравление есть поздравление.

Екатерина Котрикадзе:

Премьер Индии Моди сначала поздравляет Путина с триумфальным переизбранием, а потом созванивается с Зеленским. Хорошо бы «конфликт» завершился, говорит Моди, а другой рукой подписывает очередной многомиллионный контракт на поставки российского топлива в Индию.

Нет пределов лицемерию, воистину.

Дмитрий Еловский:

Путина поздравили главы 10 государств. Большинство из них лежат вдоль Великого Шелкового Пути. ВШП наш!

Страны Запада в основном занимают сдержанную позицию.

Марат Баширов:

Признать и поздравить Президента Путина - значит сдать свою прежнюю публичную позицию. Не признать - значит отказ от общения.

...

Можно делать вид, что типа "я взаимодействую с генералами или министрами", но они подчиняется всё тому же Президенту Путину. И значит... ты просто врешь самому себе и своим грекам или немцам.

...

А можно ли не общаться? Да, но это вопрос веры. Что может пойти не так? В Европе, в Красном море, на Украине, в Берлине или в еще тысяче мест, где есть влияние России.

Кира Сазонова:

Странный акцент на признание/непризнание результатов выборов — это чистый новодел последних лет.

🔘Вся дипломатическая традиция годами сводилась к простой парадигме: если ты союзник — то поздравь, если враг — то промолчи.

🔘Это связано с тем, что выборы всегда были сугубо внутренним процессом каждого государства. Мы можем сколько угодно осуждать американское голосование по почте, бюллетени от мертвых людей, или же то, что в одном из городов Аляски мэром в течение двадцати лет был кот🐱 Но это выбор американских граждан — имеют право.

🔘Международное право на тему признания/непризнания результатов выборов также безмолвствует — нет никаких международных соглашений на эту тему, каждое государство формирует собственную позицию.

Ещё одна тема - что Путин будет делать после выборов. На встрече со своими доверенными лицами он заявил, что всё это лишь "пролог" перед будущими победами.

Александр Храмов:

Откуда на прошедших выборах взялся туркменский результат?

Было выдвинуто две версии. Согласно одной из них, цифру в 87% или близкую к ней спустили низовым исполнителям с самого верха. Эта цифра была призвана обозначить собственную решимость и стать однозначным сигналом и Западу, и нелояльным внутри страны. Мол, что бы вы там ни бурчали у себя на кухнях, мы даже теоретически не рассматриваем никакую альтернативу нынешнему курсу и с вами, недобитки либеральные, считаться не будем.

Согласно второму объяснению, туркменский процент возник спонтанно из неумеренного рвения на местах, то есть вектор был направлен не сверху вниз, а снизу вверх. Руководители регионов побоялись выглядеть хуже, чем соседи, ну и малость перестарались с накрутками, чтобы избежать неприятных сравнений не в свою пользу: "а чего это вы, Сергей Семёнович, за москвичами недосмотрели". Ну и вообще, время сами понимаете какое, лучше перестраховаться.

Разрушение механизмов обратной связи между властью и обществом - страшная вещь

На самом деле, вторая гипотеза выглядит даже более стрёмно, чем первая, которая предполагает осознанное целеполагание. В первом случае вертикаль понимает, чего она делает и чего стоят ее результаты. А во втором происходит самоослепление системы, и возникает большой риск, что наверху примут красивое туркменское единодушие за чистую монету, ну и начнут действовать соответствующе, напролом, исходя из якобы неисчерпаемого мандата народного доверия.

Мы такое уже проходили, когда кое-кто перед 24.02 поверил в доклады и "отчёты с мест", которые ему приносили в секретных папочках услужливые работники. Там и про Медведчука было написано, и про то, как на Украине ждут не дождутся наших войск. Что из этого вышло, все мы видели. И как бы не повторилось это и во второй раз. Разрушение механизмов обратной связи между властью и обществом - страшная вещь.

Андрей Никулин:

Ночью сознательно решил не репостить первые результаты. Не верил.

Да и никто не верил, кроме одного человека, ради которого эту красивую цифру и сделали.

И он, похоже, искренне верит и в нее, и в собственную тотальную поддержку.

А раз поддержка тотальная, то получен мандат доверия на все и можно делать, что угодно.

В том числе обеспечивать "человеческим материалом" обещанное летнее "стратегическое наступление".

И веселые повестки ждут нас в ближайшее же время.

Мы недооцениваем степень деградации системы. И степень того, насколько она верит в собственные силу и непогрешимость...

Александр Подрабинек:

«Победу» Путина с результатом 87% проще всего считать прихотью диктатора, ублажающего свое тщеславие и амбиции. Наверняка этот мотив тоже присутствует. С каждыми новыми выборами «процент поддержки» все больше и больше. А как иначе? Снижение процента считалось бы сегодня катастрофой, все бы подумали, что Акела промахнулся. К тому же нынешний процент чудесным образом совпадает с уже навязшей в зубах пропагандисткой мантрой в 86% поддержки Путина населением России. Но то была пропаганда, а вот теперь, пожалуйста, результаты голосования!

Однако у столь высокой, невероятно высокой цифры поддержки есть и более серьезное объяснение. Возможно, Путину необходимо получить общенародный мандат на жесткие действия в ближайшем будущем. Нам кажется порой, что эти игры излишни для устоявшейся диктатуры, но давайте вспомним заседание Совета Безопасности накануне вторжения в Украину. Для столь решительного шага Путину понадобилось коллективное решение, хотя технически оно не было необходимым – вполне можно было обойтись и без него. Вспомним и Сталина, который требовал от своего ближайшего окружения ставить подписи под общими решениями о массовых арестах и новых кампаниях политических репрессий. Почему-то неуютно диктаторам принимать преступные решения в одиночку.

агрессия и репрессии идут рука об руку в авторитарном режиме

Другой вопрос – что за этим последует? Как Путин собирается распорядиться «всенародной поддержкой»? Вполне вероятно, что это мандат на эскалацию военных действий, включающих в себя расширение географии войны и применения тактического ядерного оружия. О последнем не раз упоминалось в последнее время, но только гипотетически, как о теоретической возможности. Теперь эта возможность может быть реализована со ссылкой на волю народа, поддержавшего политику президента.

Параллельно с экспансией будут усиливаться и политические репрессии внутри страны. Это неизбежно, такова логика авторитаризма – агрессия и репрессии идут рука об руку в авторитарном режиме. Мы можем ожидать новых кампаний ненависти, массовых арестов явных и скрытых противников режима (в том числе недовольных или сомневающихся среди кремлевской элиты), создания политических концлагерей, закрытия границ, возвращения смертной казни, серьезного ужесточения уголовного законодательства.

Мария Снеговая:

Диктаторы всегда рисуют (да и вообще в силу отсутствия равного доступа к СМИ и проч результаты никак нельзя считать "реальными" выборами), но важно СКОЛЬКО они чувствуют для себя комфортным нарисовать. Напомню, что в 2012 году на фоне массовых протестов, Путин нарисовал себе только скромненькие 63.6%, чтобы никого не раздражать. В 2024 же мы видим выход за всякие рамки приличий - как индикатор растущей "оторванности" режима, который больше не заботит ни какой-то учет интересов либерального меньшинства внутри (что продемонстрировало со всей четкостью и убийство Навального), ни Запада извне (что также понятно с 2022 года, но лишний раз подчеркнуто). Никаких сдержек/правил приличия больше нет, и Путин этим результатом дает себе зеленый свет на всё.

"Мы едины, неуязвимы," - как бы говорит Кремль, - "И пойдем в войне против Запада до конца. А вы - это примете." Кстати, окончательный разрыв с Западом и террор, развязанный против либеральной оппозиции, это звенья в одной логической цепи для Путина,- поскольку КГБ видит либеральную оппозицию строго как агентов Запада и никак иначе.



- Что тут нового?

Да, это продолжение тренда, который усиливается, и не видит для себя никакого сопротивления. Казалось бы, новое как раз должно быть для тех комментаторов, которые считают толпу, вышедшую на похороны Навального или пришедшую к заграничным участкам, "силой". Для Кремля это не сила, что со всей очевидностью показывает результат в 87%.

О том же свидетельствует факт произнесенной наконец-то Путиным фамилии Навального после выборов: в лучших гбшных традициях не упоминал, пока считал угрозой, чтобы не делать рекламу. Теперь этого ограничителя больше нет.

- Что дальше?



"Ну, чего еще можно от Путина ожидать." - пишут мне в комментариях люди с явным отсутствием воображения.

Ожидать можно многого, конечно. Это и новая волна мобилизации для мощной атаки на Украину. И массовый террор внутри страны (он рос, но пока оставался точечным). И - ключевое: растущая вероятность столкновения с НАТО в будущем, что все более активно начинается обсуждаться. Скучно не будет.