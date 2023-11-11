Пугачёва опубликовала пост, пояснив, кого называла холопами и рабами

Певица Алла Пугачёва, проживающая в Израиле, опубликовала в инстаграме первый пост после своего визита в Россию в начале ноября.

"Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников", — написала певица. Она отметила, что ей слова о рабах и холопах, опубликованные в одном из постов в октябре прошлого года, относились именно к ним, а не ко всему народу России.

"Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью", — говорится в посте.

После полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины Алла Пугачёва вместе со своим мужем, артистом и телеведущим Максимом Галкиным, публично осудившим войну, уехала в Израиль.

Галкина позднее российский Минюст признал иностранным агентом. Пугачёва в ответ публично выступила в поддержку супруга.

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