Пулитцеровская премия отметила журналистов Украины

Журналисты Украины получили специальную награду Пулитцеровской премии 2022 года номинации "Особое упоминание".

В своем заявлении оргкомитет выразил благодарность журналистам из Украины за их приверженность профессии: "Пулитцеровская комиссия присуждает журналистам Украины "Особое упоминание" за их храбрость, стойкость и приверженность правдивому освещению во время безжалостного вторжения Владимира Путина в их страну и его пропагандистской войны в России. Несмотря на обстрелы, похищения, оккупацию и даже гибель коллег, они продолжают передавать точную картину ужасной реальности, делая честь Украине и журналистам всего мир".

Имена лауреатов Пулитцеровской премии – наиболее престижной американской награды в сфере журналистики – были названы в 9 мая в США.

Пулитцеровскую премию в главной номинации "За служение обществу" получила американская газета The Washington Post. Ее наградили за подробную хронологию штурма Капитолия 6 января 2021 года сторонниками занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа.

Редакция The New York Times получила премию за международный и национальный репортажи. В первом материале журналисты рассказали о погибших среди мирного населения на Ближнем Востоке в результате американских обстрелов, во втором – об американских водителях, убитых полицейскими во время задержаний.

Также награды в разных номинациях присудили журналистам The Miami Herald, The Tampa Bay Times, Getty Images, The Los Angeles Times и других изданий.