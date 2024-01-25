Путин разрешил приобрести активы украинского миллиардера Ахметова

Президент России Владимир Путин разрешил российской компании "Лучшее решение" приобрести сто процентов акций бывших угольных активов украинского миллиардера Рината Ахметова. Речь идёт об акционерных обществах "Донской антрацит" и "Шахтоуправление "Обуховская".
В официальном документе за подписью Путина говорится, что распоряжение президента даётся в соответствии с его же указом от августа 2022 года о "применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".
Издание "Коммерсантъ" пишет, что Ринат Ахметов приобрёл обе компании в 2012 году. В мае прошлого года, после широкомасштабного российского вторжения в Украину, они якобы за долги перешли к одной из структур Сбербанка.
По данным ЕГРЮЛ, в 2021 году АО "Шахтоуправление "Обуховская"" получило выручку эквивалентную 13 миллиардам рублей и чистую прибыль в размере 2 миллиардов.
Об акционерном обществе "Лучшее решение" известно мало. По данным СМИ, оно было зарегистрировано в Москве 1 ноября 2022 года, гендиректором значится Максим Алимов, уставной капитал компании - 4 миллиона рублей.
- Ринат Ахметов – уроженец Донецка, один из самых богатых предпринимателей Украины, миллиардер. Во многих украинских СМИ его называли "пророссийским бизнесменом". В его бизнес-империю входили более 100 предприятий металлургической и горнодобывающей отраслей, электроэнергетического и аграрного комплекса. В том числе Ахметов владел металлургическим гигантом "Азовсталь" в Мариуполе, который был полностью разрушен в ходе российского штурма города в 2022 году. После начала войны Ахметов резко осудил действия Владимира Путина. Ряд активов бизнесмена были арестованы или национализированы Россией на оккупированных ей территориях.
- В июне прошлого года Ахметов подал иск против России в Европейский суд по правам человека. Он попросил привлечь власти страны к ответственности за разрушение украинской инфраструктуры, мародёрство и вывоз из Украины экспортных товаров, в том числе стали, изготовленной его предприятиями. За нарушение прав собственности Ахметов требует от России возмещения ущерба. При этом чуть ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против комбината "Запорожсталь", основным бенефициаром которого является финансовая группа Ахметова. На "Запорожстали" была запущена процедура конфискации доли, которая, как утверждается, принадлежит российской стороне.
Форум