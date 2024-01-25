Путин разрешил приобрести активы украинского миллиардера Ахметова

Президент России Владимир Путин разрешил российской компании "Лучшее решение" приобрести сто процентов акций бывших угольных активов украинского миллиардера Рината Ахметова. Речь идёт об акционерных обществах "Донской антрацит" и "Шахтоуправление "Обуховская".

В официальном документе за подписью Путина говорится, что распоряжение президента даётся в соответствии с его же указом от августа 2022 года о "применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".

Издание "Коммерсантъ" пишет, что Ринат Ахметов приобрёл обе компании в 2012 году. В мае прошлого года, после широкомасштабного российского вторжения в Украину, они якобы за долги перешли к одной из структур Сбербанка.

По данным ЕГРЮЛ, в 2021 году АО "Шахтоуправление "Обуховская"" получило выручку эквивалентную 13 миллиардам рублей и чистую прибыль в размере 2 миллиардов.

Об акционерном обществе "Лучшее решение" известно мало. По данным СМИ, оно было зарегистрировано в Москве 1 ноября 2022 года, гендиректором значится Максим Алимов, уставной капитал компании - 4 миллиона рублей.