"Коммерсантъ": Россия арестовала активы бизнесмена Рината Ахметова

По ходатайству Следственного комитета арестованы российские активы украинского предпринимателя Рината Ахметова. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в силовых структурах. По данным газеты, арест активов произошёл в рамках уголовного дела о финансировании бизнес-структурами Ахметова украинской армии.
По версии следствия, бизнесмен помогал украинской армии ещё до начала полномасштабной войны, во время действий Киева против пророссийских сепаратистов в Донбассе. После 24 февраля 2022 года деньги со счета подконтрольной ему российской компании "Метинвест Евразия" шли на нужды ВСУ, включая подразделение "Азов", признанное российскими властями террористической организацией.
Уголовное дело против Ахметова о финансировании терроризма расследуется в России с сентября 2020 года.
- Ринат Ахметов - один из самых богатых предпринимателей Украины, миллиардер. В его бизнес-империю входят более 100 предприятий металлургической и горнодобывающей отраслей, электроэнергетического и аграрного комплекса и другие. В том числе Ахметов владел металлургическим гигантом "Азовсталь" в Мариуполе, который был полностью разрушен в ходе российских атак в 2022 году.
- В мае этого года президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против комбината "Запорожсталь", основным бенефициаром которого является финансовая группа Ахметова. На "Запорожстали" запущена процедура конфискации доли, которая, как утверждается, принадлежит российской стороне.
- В июне Ринат Ахметов подал иск против России в Европейский суд по правам человека. Он попросил привлечь Россию к ответственности за разрушение украинской инфраструктуры, мародёрство и вывоз из Украины экспортных товаров - в том числе стали, изготовленной его предприятиями. За нарушение прав собственности Ахметов требует от России возмещения ущерба.
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