"Коммерсантъ": Россия арестовала активы бизнесмена Рината Ахметова

По ходатайству Следственного комитета арестованы российские активы украинского предпринимателя Рината Ахметова. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в силовых структурах. По данным газеты, арест активов произошёл в рамках уголовного дела о финансировании бизнес-структурами Ахметова украинской армии.

По версии следствия, бизнесмен помогал украинской армии ещё до начала полномасштабной войны, во время действий Киева против пророссийских сепаратистов в Донбассе. После 24 февраля 2022 года деньги со счета подконтрольной ему российской компании "Метинвест Евразия" шли на нужды ВСУ, включая подразделение "Азов", признанное российскими властями террористической организацией.

Уголовное дело против Ахметова о финансировании терроризма расследуется в России с сентября 2020 года.