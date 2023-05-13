Зеленский ввёл санкции против 700 компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против почти 260 физических и более 700 юридических лиц. Под ограничения попали как российские граждане и компании, так и граждане и фирмы из других стран, включая саму Украину.

Всего Зеленский подписал четыре указа. Один из них касается "Запорожстали". Основным акционером предприятия является финансовая группа бизнесмена Рината Ахметова. На "Запорожстали" запущена процедура конфискации доли, которая, как утверждается, принадлежит российской стороне. "Она будет работать для Украины и украинцев", — написал Зеленский в телеграме.

Кроме того, ограничения затронули российские предприятия, которые, по мнению Киева, имеют отношение к военной промышленности. В санкционный список, в частности, вошли "Роскосмос", Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России, ГЛОНАСС, "Ивановская текстильная компания", белорусские фирмы Гомельский радиозавод, "БелАЗ" и другие.

Зеленский также подписал указ о выходе Украины из меморандума о сотрудничестве в охране госграниц с Москвой и Минском и из соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам. Оба документа были подписаны в 1994 году.

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