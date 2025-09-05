Путин: европейские военные в Украине станут "законными целями"

Президент России Владимир Путин вновь отверг возможность размещения в Украине военных западных стран - на следующий день после того, как президент Франции Эммануэль Макрон после саммита так называемой коалиции желающих в Украине подтвердил, что такие планы являются частью гарантий безопасности Украины после завершения войны.

Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, Путин заявил, что Россия будет воспринимать европейских военных в Украине, если они появятся там во время войны, "в качестве законных военных целей". После достижения мира же, по словам Путина, необходимости в размещении западных военных в Украине не будет.

Российский президент повторил свою позицию относительно встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Путина, он не видит в такой встрече смысла, но готов её провести, если Зеленский приедет в Москву. По словам Путина, Зеленский получит "стопроцентную гарантию безопасности". Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Зеленского приглашают в Москву не капитулировать, а поговорить. Президент Украины отверг возможность поездки в Москву, отметив, что целый ряд нейтральных стран предлагают организовать переговоры.

Говоря об отношениях с президентом США Дональдом Трампом, Путин сказал, что у них есть "договорённость о том, что при необходимости мы можем друг другу звонить". Ранее Трамп сказал, что в ближайшее время позвонит Путину, чтобы продолжить обсуждение войны в Украине. В Кремле сказали, что пока разговор не готовится.

Путин коснулся также вопросов экономики, фактически поддержав позицию Центробанка по вопросу о ключевой ставке. Ранее ряд участников форума, включая главу Сбербанка Германа Грефа, указали на "стагнацию" российской экономики в том числе из-за высокой ставки. Путин назвал политику Банка России и правительства устойчивой и профессиональной.