Британия отвергла обвинения России в повреждении "Северного потока"

Минобороны Великобритании отвергло утверждения России о причастности британского флота к подготовке взрывов на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".

О том, что британские военно-морские силы причастны к атакам на трубопроводы, российское Минобороны сообщило сегодня. При этом ведомство не привело никаких доказательств в подтверждение своей версии. Министерство заявило, что британские специалисты тренировали украинских военных, причастных к сегодняшней атаке беспилотников на Севастополь в аннексированном Крыму.

"Эта выдуманная история больше говорит о спорах внутри российского правительства, чем о Западе", – заявили в британском ведомстве. По мнению Лондона, Москва прибегает к ложным заявлениям, чтобы отвлечь внимание от катастрофической ситуации с незаконным вторжением на территорию Украины.

Месяц назад в Балтийском море зафиксировали крупную утечку технического газа. Её вызвали повреждения "Северного потока".

В результате предположительных взрывов оказались выведены из строя обе трубы газопровода "Северный поток – 1" и одна из двух труб газопровода "Северный поток – 2". "Северный поток – 1" был основной магистралью поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза. В середине лета российский оператор "Газпром" начал снижать прокачки газа по газопроводу, а потом полностью их остановил, ссылаясь на технические причины.

"Северный поток – 2" был построен также для экспорта российского природного газа в Европу, но из-за нападения России на Украину и последовавших экономических санкций со стороны Евросоюза не был введён в эксплуатацию.

Германия, Дания и Швеция ведут собственные расследования инцидента, не сумев договориться о совместной работе. Полицейские Дании и Швеции пришли к выводу, что "Северный поток – 1" был взорван в нескольких местах.

По данным Wall Street Journal, многие лица, причастные к расследованию, подозревают, что за предполагаемой диверсией может стоять сама Россия. Они считают, что, оставив неповреждённой одну нитку "Северного потока – 2", Москва хочет вынудить власти Германии сертифицировать работу газопровода.

Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники. МИД России сообщил, что Москва не признает результатов расследования европейских стран, если в нём не будут участвовать российские специалисты.

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