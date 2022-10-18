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Трубы "Северных потоков" разрушены минимум на 50 метрах длины

Шведская газета Expressen опубликовала подводные съёмки повреждений на газопроводе "Северный поток-1". На снимках видно, что трубы "Потока" повреждены как минимум на протяжении 50 метров. Полиция Дании, в акватории которой произошла авария, заявляет о четырёх разных участках предполагаемого подрыва.

Норвежская компания Blueye Robotics, специализирующаяся на робототехнике, послала на дно Балтийского моря свой подводный дрон, чтобы обследовать повреждения газопровода. По её сообщениям, на глубине 80 м дрон обнаружил, что многометровые участки труб либо отсутствуют, либо их обломки раскиданы по дну. "Только большая внешняя сила смогла бы так повредить толстый металл," - сказал сотрудник компании Тронд Ларсен, управлявший дроном.

Полиция Дании подтвердила, что её инспекция обнаружила значительный внешний ущерб, нанесённый трубам газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Крупная утечка технического газа в Балтийском море была впервые зафиксирована в ночь на 26 сентября. Она оказалась вызвана повреждениями газопроводов "Северный поток", проходящих по морскому дну из России в Германию. Германия, Дания и Швеция не смогли договориться о совместном расследовании инцидента: каждая из стран ведёт собственное расследование. Главной версией их полиций является целенаправленная диверсия - подрыв.

26 сентября сейсмологи в Швеции и Дании зафиксировали серию взрывов в той части моря, где оказался повреждён газопровод.

В результате взрывов оказались выведены из строя обе трубы газопровода "Северный поток-1" и одна из двух труб газопровода "Северный поток-2". "Северный поток-1" был основной магистралью поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза. Однако в середине лета российский оператор "Газпром" начал снижать прокачки газа по газопроводу, а потом полностью их остановил, ссылаясь на технические причины. "Северный поток-2" был построен также для экспорта российского природного газа в Европу, но из-за военного вторжения России в Украину и последовавших экономических санкций со стороны Евросоюза не был введён в эксплуатацию. Сейчас эксперты заявляют, что повреждения, нанесённые газопроводам, настолько обширны, что газопроводы, возможно, уже не удастся восстановить.

Неповреждённой осталась одна из двух ниток газопровода "Северный поток-2". Российская сторона предлагала снова начать поставки газа в Европу по этой нитке.

Россия также начала своё расследование взрывов на "Северных потоках". Президент Владимир Путин назвал взрывы диверсией и заявил, что её бенефициарами являются США и их союзники. МИД России сообщил, что что Москва не признает результатов расследования европейских стран, если в нём не будут участвовать российские специалисты.

Тем временем, как сообщает Wall Street Journal, многие лица, причастные к расследованию, подозревают, что за диверсией может стоять сама Россия. Они считают, что, оставив неповреждённой одну нитку «Северного потока — 2», Москва хочет вынудить власти Германии сертифицировать работу газопровода.

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