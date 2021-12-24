Пентагон поделится с Украиной оперативными разведданными

Минобороны США работает над планом по предоставлению Украине разведданных, которые помогут ей быстрее отреагировать на возможное российское вторжение. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники. По их словам, если план будет одобрен президентом Джо Байденом, это наверняка вызовет возмущение у России.

Небольшая группа сотрудников Пентагона недавно посетила Украину, чтобы оценить потребности страны в противовоздушной обороне, сказал пресс-секретарь ведомства Джон Кирби. США уже поставляют Украине противотанковые управляемые ракеты Javelin, напоминает "Голос Америки".

Но, как отмечает New York Times, предложение Пентагона о предоставлении оперативной развединформации потенциально более значимо. Информация будет включать изображения, показывающие движение российских войск и позволяющие определить, собираются ли они пересечь границу.

В статье отмечается, что администрация Байдена осознает, насколько важна осведомлённость в реальном времени для правительства Украины. Американские спецслужбы уже предоставляют Киеву доступ к большему количеству материалов, чем до наращивания российских сил, сообщил газете один из собеседников.

Ранее на этой неделе The New York Times писала о том, что власти США и Великобритания "незаметно" направили на Украину экспертов, которые должны помочь Киеву предотвратить потенциальные кибератаки со стороны России.

США и страны Запада предполагают, что Россия готовит нападение на Украину. По данным американской разведки, вблизи границ с Украиной находится около 100 тысяч российских военнослужащих.

Российская сторона отвергает все сообщения о вероятном вторжении войск на территорию Украины. По словам президента России Владимира Путина, Москва занимает оборонительную позицию, опасаясь, что Киев слишком сближается с НАТО.

В начале декабря состоялись переговоры Владимира Путина и Джо Байдена, в ходе которых Байден предупредил российского президента о санкциях против Москвы в случае начала военных действий. Путин в ответ заявил о неприемлемости расширения НАТО за счёт Украины. Руководство НАТО указало, что у России нет права вето на присоединение к Североатлантическому союзу новых стран.