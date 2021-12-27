Сергей Лавров сообщил о переговорах с США после новогодних праздников

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности состоятся сразу после новогодних каникул, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.

Он отметил, что переговоры будет вести межведомственная делегация с участием военных.

"Главное, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не замотали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад

славится, и чем он умеет заниматься", - сказал Лавров YouTube каналу "Соловьев-лайф".

В среду на минувшей неделе Сергей Лавров говорил, что ожидает начала консультаций с Соединёнными Штатами в январе будущего года. Чуть ранее помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в беседе с журналистами также предположила, что переговоры, по её сведения, могут начаться в январе. Одновременно Донфрид предупредила, что в Вашингтоне часть российский предложений считают неприемлемыми.

Российские власти 17 декабря представили два проекта своих предложений по гарантиям безопасности. Один документ адресован НАТО, другой – США. Ключевое требование Москвы – отказ НАТО от дальнейшего расширения на Восток, а именно от включения в организацию новых членов из числа бывших советских республик или размещения на их территориях военных баз.

Москва настаивает на предоставлении ей гарантий на фоне нового резкого обострения отношений с Западом, который обвиняет российские власти в подготовке вторжения на Украину и переброске к её границам военной техники.

Вице-президент США Камала Харрис в беседе с CBS News 26 декабря предупредила вслед за главой Белого дома Джо Байденом, что в случае нового посягательства России на суверенитет Украины Москва столкнётся с такими санкциями, которые прежде не вводились. На вопрос, затронут ли эти ограничения лично президента Владимира Путина, Харрис сказала, что не готова говорить о деталях. На ремарку о том, что предыдущие западные санкции Путина не остановили, Камала Харрис повторила, что возможные новые ограничительные меры будут более суровыми, чем предыдущие.

В США в ответ на российские предложения заявляли, что готовы к переговорам с Россией по нескольким каналам, в том числе в рамках Совета Россия-НАТО. При этом в Вашингтоне подчёркивают, что любой диалог должен вестись при участии партнёров и союзников США в Европе.

Генеральный секретарь Североатлантического Союза Йенс Столтенберг предложил назначить на середину января первое за два с половиной года заседание совета Россия-НАТО.

Обвинения в агрессии в отношении Украины российские власти категорически отрицают, указывая на возможные враждебные намерения стран Запада.