Путин и Макрон вновь обсудили ситуацию вокруг Украины

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры и обсудили ситуацию вокруг Украины. Звонок длился один час 45 минут. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.

Париж заявил, что переговоры Путина и Макрона рассматриваются как последняя возможная попытка избежать конфликта России и Украины.

По данным BFM TV, Путин и Макрон говорили о том, как избежать крупной войны в Европе на фоне опасений Запада по поводу возможного нападения России на Украину. Другие подробности пока не раскрываются.

Последние недели президенты Франции и России несколько раз беседовали по телефону, а 7 февраля встречались лично в Москве. После переговоров Макрон сообщил, что ему удалось предотвратить эскалацию российско-украинского конфликта. После этого французский лидер посетил Киев и Берлин.

После беседы с Путиным Макрон переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По итогам разговора Зеленский написал в твиттере, что Киев и Москва выступают за безотлагательный созыв заседания Трёхсторонней контактной группы и введение режима тишины в Донбассе.

Макрон и Зеленский также говорили по телефону днём ранее. Тогда президент Украины сообщил французскому коллеге, что не намерен отвечать на провокации в зоне конфликта в Донбассе. Последние дни там резко обострилась обстановка. Наблюдатели ОБСЕ сообщают о резко увеличившемся количестве обстрелов.