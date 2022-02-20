Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Путин и Макрон вновь обсудили ситуацию вокруг Украины

Эммануэль Макрон и Владимир Путин на встрече в Москве, 7 февраля 2022 года

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры и обсудили ситуацию вокруг Украины. Звонок длился один час 45 минут. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.

Париж заявил, что переговоры Путина и Макрона рассматриваются как последняя возможная попытка избежать конфликта России и Украины.

По данным BFM TV, Путин и Макрон говорили о том, как избежать крупной войны в Европе на фоне опасений Запада по поводу возможного нападения России на Украину. Другие подробности пока не раскрываются.

Последние недели президенты Франции и России несколько раз беседовали по телефону, а 7 февраля встречались лично в Москве. После переговоров Макрон сообщил, что ему удалось предотвратить эскалацию российско-украинского конфликта. После этого французский лидер посетил Киев и Берлин.

После беседы с Путиным Макрон переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По итогам разговора Зеленский написал в твиттере, что Киев и Москва выступают за безотлагательный созыв заседания Трёхсторонней контактной группы и введение режима тишины в Донбассе.

Макрон и Зеленский также говорили по телефону днём ранее. Тогда президент Украины сообщил французскому коллеге, что не намерен отвечать на провокации в зоне конфликта в Донбассе. Последние дни там резко обострилась обстановка. Наблюдатели ОБСЕ сообщают о резко увеличившемся количестве обстрелов.

  • О наращивании российской военной группировки вблизи Украины уже несколько месяцев предупреждают западная разведка и другие источники. Страны Запада считают, что Кремль планирует нападение на соседнее государство.
  • Москва заявляет о проведении военных учений на своей территории и любые обвинения в агрессии в отношении Украины отвергает. Российский МИД называет обвинения истерией.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG