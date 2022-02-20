Британия создаст подразделение для борьбы с российской дезинформацией

МИД Великобритании создаст спецподразделение для противодействия российской дезинформации по теме Украины. Об этом в интервью изданию Mail on Sunday заявила глава ведомства Лиз Трасс.

По словам Трасс, за последнюю неделю число ложных сообщений об Украине выросло в несколько раз и с начала месяца достигло 40. Глава МИД отметила, что Великобритания сделала много для разоблачения неверных утверждений.

В качестве примера Трасс привела информацию о том, как Россия якобы пыталась установить в Киеве подконтрольное правительство. Российский МИД тогда назвал сообщение британской стороны дезинформацией, а посольство России в Лондоне – анекдотичной информацией.

Трасс также отметила, что события вокруг Украины могут положить конец правления российского президента Владимира Путина.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Би-би-си сказал, что в случае вероятного нападения России на Украину в Европе разразится крупнейший со времён Второй мировой войны конфликт. Джонсон обратил внимание на обострение ситуации в Донбассе и предположил, что это может стать предпосылкой для развёртывания военных действий.