Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Британия создаст подразделение для борьбы с российской дезинформацией

Лиз Трасс

МИД Великобритании создаст спецподразделение для противодействия российской дезинформации по теме Украины. Об этом в интервью изданию Mail on Sunday заявила глава ведомства Лиз Трасс.

По словам Трасс, за последнюю неделю число ложных сообщений об Украине выросло в несколько раз и с начала месяца достигло 40. Глава МИД отметила, что Великобритания сделала много для разоблачения неверных утверждений.

В качестве примера Трасс привела информацию о том, как Россия якобы пыталась установить в Киеве подконтрольное правительство. Российский МИД тогда назвал сообщение британской стороны дезинформацией, а посольство России в Лондоне – анекдотичной информацией.

Трасс также отметила, что события вокруг Украины могут положить конец правления российского президента Владимира Путина.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Би-би-си сказал, что в случае вероятного нападения России на Украину в Европе разразится крупнейший со времён Второй мировой войны конфликт. Джонсон обратил внимание на обострение ситуации в Донбассе и предположил, что это может стать предпосылкой для развёртывания военных действий.

  • С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского вторжения в соседнюю страну.
  • Москва отрицает планы вторжения, но со своей стороны выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток и от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности и ядерного оружия США.
  • Переговоры в январе к успеху не привели. Стороны договорились продолжить обсуждение.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG