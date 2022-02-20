Британия создаст подразделение для борьбы с российской дезинформацией

МИД Великобритании создаст спецподразделение для противодействия российской дезинформации по теме Украины. Об этом в интервью изданию Mail on Sunday заявила глава ведомства Лиз Трасс.
По словам Трасс, за последнюю неделю число ложных сообщений об Украине выросло в несколько раз и с начала месяца достигло 40. Глава МИД отметила, что Великобритания сделала много для разоблачения неверных утверждений.
В качестве примера Трасс привела информацию о том, как Россия якобы пыталась установить в Киеве подконтрольное правительство. Российский МИД тогда назвал сообщение британской стороны дезинформацией, а посольство России в Лондоне – анекдотичной информацией.
Трасс также отметила, что события вокруг Украины могут положить конец правления российского президента Владимира Путина.
В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Би-би-си сказал, что в случае вероятного нападения России на Украину в Европе разразится крупнейший со времён Второй мировой войны конфликт. Джонсон обратил внимание на обострение ситуации в Донбассе и предположил, что это может стать предпосылкой для развёртывания военных действий.
- С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского вторжения в соседнюю страну.
- Москва отрицает планы вторжения, но со своей стороны выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток и от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности и ядерного оружия США.
- Переговоры в январе к успеху не привели. Стороны договорились продолжить обсуждение.
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