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Путин навал призывы Пригожина к мятежу изменой и ударом по России

Владимир Путин, 24 июня 2023 года

Владимир Путин назвал предательством, изменой и ударом по России призывы к мятежу основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В своём телеобращении президент России сравнил происходящее с событиями 1917 года и пообещал, что все причастные понесут наказание.

Путин признал, что в Ростове-на-Дону практически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. "Будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остаётся сложной", – сказал Путин.

Ранее Пригожин в Ростове заявлял, что главный пункт управления работает в штатном режиме. "Поэтому когда вам будут рассказывать, что ЧВК "Вагнера" помешала работе и поэтому на фронте что-то посыпалось, то на фронте посыпалось не поэтому", – говорил он.

По словам Путина, все, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов. Вооружённые силы и другие государственные органы получили необходимые приказы.

Тех же, "кого пытаются втянуть в это преступление", Путин призвал не совершать ошибку и прекратить участие в преступных действиях.

Ранее также стало известно о звонках наёмников ЧВК своим родственникам. Близкие вагнеровцев рассказали Сибирь.Реалии и "Вёрстке", что они звонили "попрощаться" и говорили, что "завтра станут врагами народа".

  • Вечером 23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об ударе российских военных по тыловым позициям ЧВК. Он объявил о "марше справедливости", чтобы остановить "зло, которое несёт военное руководство России". Он уточнил, что с ним 25 тысяч бойцов. Цель их "марша" – привлечение к ответственности руководства Минобороны, в частности – главы ведомства Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова.
  • Минобороны России назвало информацию об ударе по ЧВК "информационной провокацией". ФСБ России возбудила против Пригожина уголовное дело по статье об организации вооружённого мятежа.
  • Телеграм-каналы опубликовали два видео, в которых Пригожин утверждает, что все военные объекты Ростова-на-Дону под контролем ЧВК. По его словам, вагнеровцы намерены блокировать Ростов и идти на Москву, если бойцам не выдадут Шойгу и Герасимова.
  • В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции. В Москве, Ростовской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Тверской и Калининградской областях отменили массовые мероприятия. Перекрыты сотни километров трассы "Дон".

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