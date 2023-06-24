Путин навал призывы Пригожина к мятежу изменой и ударом по России

Владимир Путин назвал предательством, изменой и ударом по России призывы к мятежу основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В своём телеобращении президент России сравнил происходящее с событиями 1917 года и пообещал, что все причастные понесут наказание.

Путин признал, что в Ростове-на-Дону практически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. "Будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остаётся сложной", – сказал Путин.

Ранее Пригожин в Ростове заявлял, что главный пункт управления работает в штатном режиме. "Поэтому когда вам будут рассказывать, что ЧВК "Вагнера" помешала работе и поэтому на фронте что-то посыпалось, то на фронте посыпалось не поэтому", – говорил он.

По словам Путина, все, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов. Вооружённые силы и другие государственные органы получили необходимые приказы.

Тех же, "кого пытаются втянуть в это преступление", Путин призвал не совершать ошибку и прекратить участие в преступных действиях.

Ранее также стало известно о звонках наёмников ЧВК своим родственникам. Близкие вагнеровцев рассказали Сибирь.Реалии и "Вёрстке", что они звонили "попрощаться" и говорили, что "завтра станут врагами народа".

Вечером 23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об ударе российских военных по тыловым позициям ЧВК. Он объявил о "марше справедливости", чтобы остановить "зло, которое несёт военное руководство России". Он уточнил, что с ним 25 тысяч бойцов. Цель их "марша" – привлечение к ответственности руководства Минобороны, в частности – главы ведомства Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова.

Минобороны России назвало информацию об ударе по ЧВК "информационной провокацией". ФСБ России возбудила против Пригожина уголовное дело по статье об организации вооружённого мятежа.

Телеграм-каналы опубликовали два видео, в которых Пригожин утверждает, что все военные объекты Ростова-на-Дону под контролем ЧВК. По его словам, вагнеровцы намерены блокировать Ростов и идти на Москву, если бойцам не выдадут Шойгу и Герасимова.

В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции. В Москве, Ростовской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Тверской и Калининградской областях отменили массовые мероприятия. Перекрыты сотни километров трассы "Дон".

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