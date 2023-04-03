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Путин назначил родственницу главой госфонда "Защитники Отечества"

Анна Цивилёва (слева на переднем плане)

Президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилёву главой нового государственного фонда для участников войны в Украине и их семей.

Цивилёва – жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва и, как выяснило "Агентство", двоюродная племянница Путина. Председателем наблюдательного совета фонда стал замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Также в наблюдательный совет вошли депутаты Госдумы, чиновники, общественные деятели и сотрудники медиа, освещающие войну по сводкам Минобороны России.

Согласно президентскому указу, фонд "Защитники Отечества" будет оказывать поддержку "ветеранам боевых действий" в Украине и родственникам погибших на этой войне. Финансироваться он будет из бюджета России, пожертвований и "иных источников".

  • Также Цивилёва – председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области. На сайте Совета утверждается, что он "не является юридическим лицом и не имеет своего счёта".

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