Путин назначил родственницу главой госфонда "Защитники Отечества"

Президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилёву главой нового государственного фонда для участников войны в Украине и их семей.

Цивилёва – жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва и, как выяснило "Агентство", двоюродная племянница Путина. Председателем наблюдательного совета фонда стал замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Также в наблюдательный совет вошли депутаты Госдумы, чиновники, общественные деятели и сотрудники медиа, освещающие войну по сводкам Минобороны России.

Согласно президентскому указу, фонд "Защитники Отечества" будет оказывать поддержку "ветеранам боевых действий" в Украине и родственникам погибших на этой войне. Финансироваться он будет из бюджета России, пожертвований и "иных источников".