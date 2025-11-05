Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющего обязанности губернатора Тверской области. Должность была вакантной с конца сентября — вакансия главы региона пустовала один из самых длительных сроков в современной российской истории.

Предыдущий глава региона Игорь Руденя в сентябре был назначен полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Дольше, чем на пост его сменщика Кремль не мог подобрать кандидатуру только в Сахалинской области в 2018 году после отставки Олега Кожемяко (71 день) и в Белгородской области в 2020 году после отставки Евгения Савченко (57 дней). Обычно нового губернатора назначают в день увольнения старого.

С чем связано такое длительное отсутствие назначенца в этот раз — неизвестно. Российские издания сообщали, что как минимум один из кандидатов отказался возглавлять регион.

Руководить регионом поручено замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталию Королёву. Сайт Кремля сообщает, что Путин встретился с чиновником вечером 4 ноября. Президент назвал регион "одним из заметных и очень важных". Выборы в области запланированы на сентябрь 2026 года.