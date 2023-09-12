Путин назвал ошибкой ввод советских танков в Венгрию и Чехословакию

Президент России Владимир Путин назвал ошибкой ввод советских танков для подавления протестов в Венгрии в 1956 и Чехословакию в 1968 году. Ответ на это он давал, комментируя своё заявление, что Россия никогда не вела колонизаторской политики.

"Мы уже давно признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряжению отношений", - сказал авторитарный российский лидер, отвечая на слова модератора беседы на экономическом форуме во Владивостоке.

"Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идет в явное противоречие с интересами других народов, — заявил Путин. — Однако он заявил, что "на те же грабли" сейчас "наступают страны Запада".

Политики в Чехии и в Венгрии неоднократно проводили параллели между событиями 1968 и 1958 года и российской агрессией против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к африканским лидерам заявлял, что что Россия ведёт в стране "колониальную войну".

При этом большинство стран, бывшие колониями западных стран, в публичных оценках войны не поддерживают этот тезис, зачастую придерживаясь нейтральных позиций.