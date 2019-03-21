Эксперты сомневаются в официальной причине смерти Михаила Лесина

Эксперты сомневаются в официальной причине смерти бывшего министра печати России Лесина. Обстоятельства гибели российского чиновника вызывают сомнения у опытных патологоанатомов, изучивших по просьбе Радио Свобода отчёт Офиса главного судебного медика, полученный радиостанцией по решению суда в федеральном округе Колумбия.

В окончательной версии отчета о смерти Лесина, опубликованной в октябре 2016 года Офисом генерального прокурора совместно с полицией США, говорилось, что смерть наступила в результате тяжелых травм шеи, туловища и нижних конечностей, но при этом носила случайный характер, "так как травмы были вызваны падением".

В то же время в отчёте Офиса главного судебного медика есть детали, позволяющие сомневаться в подобной версии. Документ предоставлен Радио Свобода через два года судебных тяжб, часть страниц в нём подверглись вымарыванию значительных объёмов информации, подписи замазаны корректором. Однако в нём остались детали медицинского осмотра тела Лесина, вызывающие вопросы у опытных врачей.

Что не так с отчётом о смерти Лесина

Согласно отчёту, у Лесина была сломана подъязычная кость. Обычно такие травмы получают в результате внешнего воздействия, однако в документе не исключается и возможность того, что бывший министр получил их при падении. В 2015 году Национальные институты здравоохранения США выпустили статью, в которой было сказано, что "переломы подъязычной кости чаще всего происходят в результате удушения". Бывший профессор медицинского университета Уэйк Форест в Северной Каролине Дональд Джейсон рассказал Свободе, что вскрыл за свою карьеру около 12 тысяч тел, многие из которых принадлежали алкоголикам, но никогда не видел, чтобы подъязычная кость ломалась при падении пьяного человека.

Бывший главный судебный медицинский эксперт Нью-Гемпшира Том Эндрюс рассказал корреспонденту Радио Свобода, что травмы Лесина выглядят странными даже для алкоголика. Он отметил, что такой набор травм необычен для человека, погибшего от несчастного случая, в результате падения или серии падений с высоты человеческого роста.

Согласно одной из анонимных версий, озвученных в полученном РС отчёте, подъязычная кость Лесина могла быть сломана во время вскрытия тела. Опрошенные радио эксперты считают, что такой перелом мог бы быть "очень необычным", кроме того, он должен был бы быть упомянут в отчёте о вскрытии.

Работающая в офисе судебной экспертизы в Техасе Ли-Энн Гроссберг отмечает, что кроме травм, которые выглядят как результат несчастного случая, у Лесина обнаружены многочисленные травмы, которые могли бы быть результатом физического контакта. Эксперт 18 лет работает патологоанатомом и отмечает, что многие повреждения на теле Лесина не типичны для случайных ранений.

В то же время эксперты отмечают, что выводы, сделанные в отчёте "могут быть правдоподобными". В Офисе главного судебного медика в Вашингтоне не ответили на вопросы РС.

Чем загадочна смерть бывшего приближённого Владимира Путина

Лесин был высокопоставленным российским чиновником в ранние годы президентства Владимира Путина. Он участвовал в отъёме государством телекомпании НТВ у олигарха Владимира Гусинского. Перед смертью он принял участие в создании телеканала Russia Today и руководил холдингом "Газпром-медиа". В 2014 году ФБР поручили расследовать обстоятельства получения состояния Лесиным на предмет возможного отмывания денег. Бывший чиновник владел особняками в Беверли-Хиллз и яхтой, оценивавшийся в 40 миллионов долларов.

5 ноября 2015 года тело Михаила Лесина нашли в отеле Dupont Circle в Вашингтоне, всего в нескольких кварталах от Белого дома. Лесин был обнаружен с многочисленными травмами тела. Согласно официальной версии властей США, травмы могли быть получены в состоянии глубокого опьянения. Согласно свидетельским показаниям и данным экспертизы, Лесин в последние дни жизни много пил.

В марте 2018 года издание BuzzFeed опубликовало материал, в котором утверждается, что Лесин мог быть убит сотрудниками российских силовых структур. Об этом также говорилось в секретном отчете, который был подготовлен для ФБР. По утверждениям собеседников BuzzFeed, людей, убивших Лесина, наняли, чтобы избить его и запугать, однако они "зашли слишком далеко".