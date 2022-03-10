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Путин поддержал введение внешнего управления в иностранных компаниях

Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам, 17 февраля 2022 года

Президент России Владимир Путин поддержал идею правительства вводить внешнюю администрацию для иностранных компаний, которые решили покинуть российский рынок.

"Те, кто собирается закрывать свои производства, здесь нужно действовать решительно, и ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для локальных российских поставщиков комплектующих материалов. Нужно, как и предложил глава правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет", – заявил Путин.

Введение внешнего управления – это часть антикризисного плана для преодоления санкций, который в четверг президенту представил премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство также предлагает сократить количество процедур для бизнеса и продлить действия лицензий.

Утверждается, что внешнее управление будет вводиться в отношении тех иностранных компаний, которые решат окончательно покинуть российский рынок – на данный момент ряд организаций заявили о приостановке работы в России.

  • По данным Йельского университета, с начала российского вторжения на территорию Украины более 300 зарубежных компаний заявили о том, что ограничивают или прекращают свою работу с Россией. Среди них международная сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI, производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Companies, McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, фэшн-бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Marks & Spencer, Mango, H&M и другие.

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