Путин поддержал введение внешнего управления в иностранных компаниях

Президент России Владимир Путин поддержал идею правительства вводить внешнюю администрацию для иностранных компаний, которые решили покинуть российский рынок.

"Те, кто собирается закрывать свои производства, здесь нужно действовать решительно, и ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для локальных российских поставщиков комплектующих материалов. Нужно, как и предложил глава правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет", – заявил Путин.

Введение внешнего управления – это часть антикризисного плана для преодоления санкций, который в четверг президенту представил премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство также предлагает сократить количество процедур для бизнеса и продлить действия лицензий.

Утверждается, что внешнее управление будет вводиться в отношении тех иностранных компаний, которые решат окончательно покинуть российский рынок – на данный момент ряд организаций заявили о приостановке работы в России.