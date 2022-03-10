Путин поддержал введение внешнего управления в иностранных компаниях

Президент России Владимир Путин поддержал идею правительства вводить внешнюю администрацию для иностранных компаний, которые решили покинуть российский рынок.
"Те, кто собирается закрывать свои производства, здесь нужно действовать решительно, и ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для локальных российских поставщиков комплектующих материалов. Нужно, как и предложил глава правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет", – заявил Путин.
Введение внешнего управления – это часть антикризисного плана для преодоления санкций, который в четверг президенту представил премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство также предлагает сократить количество процедур для бизнеса и продлить действия лицензий.
Утверждается, что внешнее управление будет вводиться в отношении тех иностранных компаний, которые решат окончательно покинуть российский рынок – на данный момент ряд организаций заявили о приостановке работы в России.
- По данным Йельского университета, с начала российского вторжения на территорию Украины более 300 зарубежных компаний заявили о том, что ограничивают или прекращают свою работу с Россией. Среди них международная сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI, производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Companies, McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, фэшн-бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Marks & Spencer, Mango, H&M и другие.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.