Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 женщин.

"Прежде всего помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции", говорится на сайте Кремля.

Также сегодня, 8 марта, Путин традиционно поздравил россиянок с Международным женским днём. Он сказал, что женщины способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью, но, прежде всего, рождением детей.

Материнство Путин назвал предназначением женщины и заявил, что "самое главное для любой женщины" – это семья и "неустанная забота о детях".