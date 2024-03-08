Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 женщин.
"Прежде всего помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции", говорится на сайте Кремля.
Также сегодня, 8 марта, Путин традиционно поздравил россиянок с Международным женским днём. Он сказал, что женщины способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью, но, прежде всего, рождением детей.
Материнство Путин назвал предназначением женщины и заявил, что "самое главное для любой женщины" – это семья и "неустанная забота о детях".
- Рождаемость в России падает с 2014 года – и сейчас находится на рекордно с 1999 года низком уровне. Падение рождаемости регулярно выносится на обсуждение российскими властями. Ради "подъёма демографии" они выступают с инициативами об ограничении доступа к абортам и контрацепции.
- По подсчётам Консорциума женских неправительственных объединений, в 2018 году в результате домашнего насилия погибли около пяти тысяч женщин – 61% от всех убитых женщин в России в том году. СМИ регулярно сообщают о гибели женщин от рук партнёра.
- Законопроекты о профилактике домашнего насилия вносились в Госдуму более 40 раз, но ни один так и не был принят. В 2017 году из российского Уголовного кодекса удалили статью за побои, а за семейное насилие ввели административную ответственность.
Форум