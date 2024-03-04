Франция внесла право женщин на аборт в Конституцию страны

Парламент Франции в понедельник принял решение о том, что право женщин на прерывание нежелательной беременности будет закреплено в Конституции страны. Ранее за это уже голосовала верхняя палата парламента — Сенат. Таким образом, Франция станет первой страной в мире, где право на аборт будет гарантировано Основным законом.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь прокомментировал решение парламента: "Мы говорим всем женщинам: ваше тело принадлежит только вам, и никто не вправе решать за вас".

Против внесения права женщин на аборт в конституцию выступали правые и религиозные движения. Они заявляли, что в таком шаге нет необходимости, поскольку возможность проведения абортов по желанию женщины и так гарантирована французским законом. Однако их оппоненты утверждали, что внесение права на аборт в Конституцию должно усложнить потенциальные попытки ограничить это право в будущем.

Инициатива внести в Конституцию "гарантированную свободу" на аборты шла от президента Эммануэля Макрона. Именно такой вариант в Елисейском дворце называли предпочтительным с учетом того, что администрация французского президента хотела избежать всенародного референдума на эту тему.