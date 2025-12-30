Путин подписал указ о проведении спецсборов резервистов в 2026 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о направлении в 2026 году на специальные сборы российских граждан, которые пребывают в мобилизационном людском резерве Вооружённых сил РФ.

Согласно указу от 30 декабря, сборы будут проводиться для "обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения". Правительству поручено определить список таких объектов, а министерству обороны - перечень воинских частей для проведения спецсборов.

Закон о привлечении граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве вооруженных сил, к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов был подписан в начале ноября.

Инициативу подготовило Минобороны России. В конце октября соответствующий законопроект приняла Госдума.