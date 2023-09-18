Путин подписал указ о введении электронного паспорта в России

Президент России Владимир Путин подписал указ, предполагающий равноценное использование мобильного приложения "Госуслуг" с бумажными документами, в том числе паспортом. Конкретные случаи, когда приложение может быть приравнено к физическим документам, должны будут утвердить правительство и Федеральная служба безопасности.

Использование приложения вместо физической копии будет добровольным, говорится в документе, опубликованном 18 сентября. Черновик приказа ещё в апреле подготовило Министерство цифрового развития.

В конце 2021 года российское МВД сообщало, что электронные удостоверения личности в виде пластиковой карты и QR-кода будут введены в стране с января 2023 года. Пилотными регионами для их введения должны были стать Москва, Московская область и Татарстан.

После начала войны план был фактически отменён. Российская версия журнала Forbes писала, что пластиковый документ из-за войны и последовавших за ней проблем в экономике показался властям слишком дорогим.

Кроме того, из-за санкций и ограничений торговли в стране возник дефицит чипов и пластика для карточек и биометрических загранпаспортов. В июне 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство отложило вопрос из-за существования "более насущных проблем".

Forbes тогда писал, что против мобильных документов возражали ФСБ и МВД, не желавшие отдавать контроль над удостоверениями личности правительству.