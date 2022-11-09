Путин подписал указ о защите традиционных ценностей

Президент России Владимир Путин утвердил "Основы государственной политики по сохранению и укреплению российских традиционных духовно-нравственных ценностей". Указ президента опубликован на государственном портале правовой информации.

В документе говорится, что он должен лечь в основу стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности.

В перечень традиционных ценностей вошли жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, служение Отечеству, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд и приоритет духовного над материальным.

Угрозу для традиционных ценностей, согласно документу, представляют деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельных СМИ, действия США и других недружественных государств, а также некоторых организаций и лиц на территории России.

Конкретно разрушительными для традиционных ценностей объявлены культивирование эгоизма и безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака как союза мужчины и женщины, многодетности, отрицание позитивного вклада России в мировую историю и культуру, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.

Согласно указу, он должен стать ориентиром для реформ в области образования, культуры и СМИ, государственной поддержки учебно-воспитательных, научных и культурных проектов. Также упоминается, что правоохранительные органы должны совершенствовать методы пресечения распространения чуждых идеологий, а органы власти на местах - теснее взаимодействовать со СМИ.