Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В этом году осенний призыв перенесен на месяц и начнется 1 ноября. Согласно документу, в армию будут призваны 120 тысяч человек. Осенью прошлого года в армию призвали 127,5 тысячи человек.

В Генштабе заявили, что призывников не будут отправлять на войну в Украину, а после демобилизации они отправятся домой.