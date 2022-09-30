Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В этом году осенний призыв перенесен на месяц и начнется 1 ноября. Согласно документу, в армию будут призваны 120 тысяч человек. Осенью прошлого года в армию призвали 127,5 тысячи человек.
В Генштабе заявили, что призывников не будут отправлять на войну в Украину, а после демобилизации они отправятся домой.
- 21 сентября Владимир Путин объявил в России мобилизацию. В указе она названа частичной, однако Минобороны даны очень широкие полномочия по призыву, под который фактически может попасть любой военнообязанный. Поступают многочисленные сообщения о том, что повестки получают те, кто не служил в армии, старше определенного законом возраста и так далее.
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