Путин подписал закон о наказании за фейки о госорганах за рубежом

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал закон об уголовной ответственности за так называемые фейки о деятельности российских государственных органов за рубежом.

Поправки в Уголовный кодекс были приняты на этой неделе по ускоренной процедуре. Они приняты в дополнение к ранее вступившему в силу закону о фейках о действиях Вооружённых силах России за границей. Он был принят в связи с российским вторжением в Украину. Поскольку в боевых действиях участвуют не только армия, но и другие ведомства, депутаты предложили распространить закон о фейках и на них.

За "распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию госорганов РФ, работающих за рубежом для защиты интересов страны и ее граждан", будет грозить до 15 лет лишения свободы. Закон распространяется не только на силовые ведомства, такие как Росгвардия, МЧС, прокуратура, но и на гражданские организации, в частности посольства.

Введена также административная ответственность за "дискредитацию" деятельности российских госорганов за рубежом.