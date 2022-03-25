Путин подписал закон о наказании за фейки о госорганах за рубежом

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал закон об уголовной ответственности за так называемые фейки о деятельности российских государственных органов за рубежом.
Поправки в Уголовный кодекс были приняты на этой неделе по ускоренной процедуре. Они приняты в дополнение к ранее вступившему в силу закону о фейках о действиях Вооружённых силах России за границей. Он был принят в связи с российским вторжением в Украину. Поскольку в боевых действиях участвуют не только армия, но и другие ведомства, депутаты предложили распространить закон о фейках и на них.
За "распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию госорганов РФ, работающих за рубежом для защиты интересов страны и ее граждан", будет грозить до 15 лет лишения свободы. Закон распространяется не только на силовые ведомства, такие как Росгвардия, МЧС, прокуратура, но и на гражданские организации, в частности посольства.
Введена также административная ответственность за "дискредитацию" деятельности российских госорганов за рубежом.
- 4 марта Владимир Путин подписал закон об административной и уголовной ответственности за фейки о действиях российской армии в Украине.
- Генпрокуратура требует называть боевые действия в Украине не "войной" или "российским вторжением", а "спецоперацией". Также ведомство дало понять, что "недостоверной" может считаться любая информация не от российских официальных лиц.
- За почти три недели действия закона в России возбудили около 10 уголовных дел о "фейках", в том числе против известного журналиста Александра Невзорова. Административных штрафов назначено существенно больше. Граждан штрафовали за лозунги и плакаты "Нет войне", зеленые ленточки и пацифистские надписи на одежде. В большинстве известных случаев судьи назначают минимальный штраф – 30 тысяч рублей.
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