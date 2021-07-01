В текущем созыве Госдумы ни разу не выступили 22 депутата

22 депутата Госдумы ни разу за все время работы созыва не выступили на заседаниях нижней палаты парламента. Остальные депутаты в среднем высказывались 46 раз. Об этом говорится в исследовании изданий "Важные истории" и Znak.com.

Депутаты Рахим Азимов, Анатолий Бифов, Александр Брыскин, Борис Иванюженков и Владимир Ресин молчат в Госдуме уже 10 лет — все они присутствуют в парламенте с 2011 года. Но даже их молчание — не рекорд. Ирек Богуславский, Адам Делимханов и Олег Колесников (все из "Единой России") сидят в креслах депутатов Госдумы еще с 2007 года, но за все эти 14 лет так и не сказали ни слова на заседаниях.

Колесников заявил, что не знает, почему в стенограммах Госдумы не зафиксировано ни одного его выступления. "Не знаю, как так получилось. Я много раз выступал с места. У вас какие-то не такие данные", — заверил Колесников. В пресс-службе коммуниста Анатолия Бифова заявили, что отсутствие публичных выступлений депутата нельзя расценивать как незаинтересованность в работе парламента. "Акцент в работе Анатолия Жамаловича делался на другие вещи: мы больше времени уделяли на работу в округе, с гражданами и избирателями, а также на работу в думских комитетах. Если определить КПД депутата, то все будет видно и понятно", — сообщили в пресс-службе парламентария.

Николай Коломойцев (первый зампред фракции КПРФ) произносил речь больше пяти тысяч раз, а Владимир Жириновский (ЛДПР) — больше четырех тысяч раз.

В Госдуме седьмого созыва есть депутаты, которые не стали авторами (или соавторами) ни одного закона. Это Гаврил Парахин из ЛДПР, а также Ольга Пилипенко, Алексей Золотарев, Андрей Коваленко и Алексей Лисовенко — все из "Единой России".

Делимханов за три депутатских срока сумел внести на рассмотрение только 19 законопроектов. Все — в соавторстве. В среднем за один срок действия полномочий депутат Госдумы вносит 55 законопроектов.

Госдума седьмого созыва была избрана в сентябре 2016 года. В конце июня Владимир Путин подвел итоги работы Госдумы за пять лет: президент отметил, что депутаты "отработали на высоком уровне", проявили "профессионализм и ответственность".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также высоко оценил производительность членов нижней палаты российского парламента: "С октября 2016 года по сегодняшний день в Государственную Думу внесено 5 500 законопроектов. Из них рассмотрено 4 485 — 81,5 %. Это коэффициент полезного действия Государственной Думы".