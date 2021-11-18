Путин предложил поднять прожиточный минимум на тысячу рублей

Президент России Владимир Путин предложил увеличить прожиточный минимум в 2022 году на 8,6%, то есть на тысячу рублей. В таком случае прожиточный минимум составит 12 654 рубля в месяц. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Также президент поручил подготовить поправки об увеличении минимального размера оплаты труда на 1100 рублей – в будущем году МРОТ составит 13 890 рублей в месяц.

Владимир Путин отметил, что к размеру прожиточного минимума привязаны многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты, доплаты к пенсиям. Соответственно, размер этих выплат тоже увеличится.

18 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений, то есть превысила 10 процентов в годовом исчислении. По её словам, в целом инфляция сейчас в 2 раза выше, чем заявленная Центробанком цель в 4 процента, а продовольственная – "уже, к сожалению, двузначная".