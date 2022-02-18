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Путин поручил выдать по 10 тысяч рублей беженцам из занятых сепаратистами районов Украины

Президент России Владимир Путин поручил выдать по 10 тысяч рублей каждому беженцу, прибывшему в Ростовскую область из восточных районов Украины, контролируемых пророссийскими сепаратистами. В Ростовскую область отправлен исполняющий обязанности главы МЧС контролировать размещение беженцев.

Ранее главы сепаратистских республик в Донецкой и Луганской областях Украины объявили об эвакуации населения в Россию. Утверждается, что это происходит перед готовящимся наступлением украинских войск. Киев подготовку к атаке отрицает.

Последние два дня украинские военные и сепаратисты обвиняют друг друга в обстрелах. Только с вечера 16 до утра 17 февраля миссия ОБСЕ зафиксировала на линии соприкосновения более пятисот разрывов снарядов. Вечером в пятницу власти донецких сепаратистов заявили о взрыве автомобиля начальника донецкой милиции. Автомобиль был припаркован к зданию, в котором размещены органы власти сепаратистов. Никто не пострадал.

Обострение ситуации происходит на фоне заявления президента США Джо Байдена, что Россия по-прежнему может готовиться к началу полномасштабной войны с Украиной. Одновременно страны Запада отмечают, что Россия не отодвинула войска от границы вопреки утверждениям официальных лиц.

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